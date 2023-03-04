台中2公墓起火「祖墳燒平墓碑塌了」險波及民宅　車被燒剩骨架

▲▼太平第二公墓燃燒4000平方公尺，不少圓拱形的祖墳都被燒平，連墓碑都塌了。（圖／鄧木卿翻攝，下同）



記者鄧木卿／台中報導

台中市今天上午2處公墓發生火警，太平第二公墓燃燒4000平方公尺，無人員傷亡、無財損，不過不少圓拱形的祖墳都被燒成平坦，連墓碑都塌了，只差5公尺就波及工廠和住家；西屯區第十四公墓燃燒約3000平方公尺，卻有5輛自小客車被燒毀，有的嚴重到只剩下骨架。由於公墓旁是隸屬陸軍234旅下轄的戰車營，附近沒有住家，因此被燒毀的車輛極有可能全是阿兵哥的私人車，但確切情形仍待釐清。

警消上午8點56分獲報，西屯區十四號公墓（宜寧中學後側發生火警，派遣消防車14輛，人員37人隊前往搶救，火勢在12點48分撲滅，現場除了燃燒面積約3000平方公尺的雜草和公墓之外，還波及5輛自小客車受燒（1輛全燬、1輛半燬、3輛輕微受燒），財物損失待查。

10點56分又獲報太平區新仁路一段（太平第二公墓）火警，出動消防車11輛、人員26人前往，經佈署水線搶救，火勢在12點09分控制，12點19分撲滅火勢，燃燒面積4000平方公尺、無財損。

所幸2起公墓火警都無人傷亡，起火原因交由火調人員調查鑑定。

另外，由於公墓旁旁是隸屬陸軍234旅下轄的戰車營，附近並沒有住家，案發後又一名阿兵哥前來移車，所以初判現場遭燒毀的車輛極有可能全是阿兵哥的私人車，但確切情形仍待調查釐清。