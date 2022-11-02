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尖叫聲又來了！台中消防猛男美女亮相　雙胞胎姊妹最吸睛

▲▼台中市消防猛男和美女明天亮相，其中雙胞胎姊妹最吸睛。（圖／台中消防局提供，下同）

▲台中市消防猛男和美女明天亮相，其中雙胞胎姊妹李怡平（後右2）、李怡凡（前右2）最吸睛。（圖／台中消防局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

每年都會令人失聲尖叫的台中市消防猛男和美女明天（3日）亮相，這次的2023形象月曆由9名男性及5名女性的形象大使擔綱主角，拍攝主題為「女力崛起•專業展現」，14人中有媒體記者轉職、有職業軍人轉任，更有2名雙胞胎姊妹從護理師同時報考，最為吸睛，現場只捐送所剩的400本月曆，索取要快。

▲▼台中市消防猛男和美女明天亮相，其中雙胞胎姊妹最吸睛。（圖／台中消防局提供，下同）

消防局表示，2023消防形象月曆拍攝的14名主角，是透過二階段的評選所產生，5女、9男，女性比例歷年最高，其中有2人是同時受訓分發的雙胞胎姊妹，姊姊李怡平、妹妹李怡凡都是從護理專業轉任報考消防工作，另外1人是從媒體記者轉職，還有1人年僅21歲，任職不到1年，是最年輕的消防形象大使。

▲▼台中市消防猛男和美女明天亮相，其中雙胞胎姊妹最吸睛。（圖／台中消防局提供，下同）

男性部分，有練就一身肌肉參加健美比賽獲得佳績的猛男，有職業軍人轉任報考消防的，還有取得專業急救醫療技術的高級救護技術員（EMT-P），可見消防局真的是人才濟濟。

拍攝地點除了921地震園區、中央公園抹茶湖外，團隊更遠征海拔2180公尺的鳶嘴山，藉以宣導市民重視登山安全，山上氣候、環境多變，做足準備始可上山，透過這份好看度及專業性兼具的月曆，使公共安全與消防意識更深入民心，更充分展現消防工作專業的一面。

消防局表示，市長盧秀燕以具體行動支持消防工作，從2019年每年消防預算逐年提升，2023年消防局編列1億9520萬元，預計購置24輛各式水箱、化學、救助、雲梯等消防車，也編列了9965萬元協助警、義消購置消防衣，及各式災害搶救裝備器材，經費歷年最高，充分展現市府維護公共安全的決心及對消防弟兄救災安全的高度重視。

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