春節4天3起！台中公墓連環燒　男女警消滿臉污黑累癱

▲台中消防人員在年節期間，為了撲滅公墓火警，疲於奔命，男女警消累癱、臉黑，呼籲民眾「別讓祖先身陷水深火熱之中」。（圖／台中消防局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

多數國人在農曆春節過後，有到祖先墓地祭祖的習俗，但也常常因為焚燒冥紙後沒有完全熄滅，或是因風大飄飛火苗，造成大片山林火災，今年年假期間4天內就發生3起火警，有的嚴重影響國三行車視線，有的一度危及中油設在大肚的油庫，所幸經消防人員奮力搶救阻絕火勢延燒，但每個疲於奔命的打火弟兄姐妹，不是累癱跪倒地上，就是臉上全是黑污，消防人員不禁疾呼「別讓祖先身陷水深火熱之中」。

農曆年過後到清明節期間是掃墓的季節，也是消防人員最忙碌的季節，尤其大肚山上沿線的烏日、大肚、龍井、清水等各區墓地，就有多起火警發生，1月28日上午，清水區吳厝路公墓附近雜草火警，由於緊鄰國道三號，嚴重影響行車視線及交通安全。

1月30日下午及31日凌晨，烏日區知高圳步道往大肚方向、成功西路第四公墓火警，火點多處，燃燒大片山坡林地，一度危及王田油庫，所幸消防人員奮力搶救阻絕火勢延燒，才未釀成巨災。

每起公墓的火警，若是加上風勢強勁，火苗四處飄散，受燒面積迅速擴大，消防人員不僅要調動大批消防、義消人力搶救，也因為山區墓地水源不足，消防員僅能拉長水線徒步靠近滅火，常常從白天至半夜，長時間與火勢拚搏，在體力與耐力上是很大的考驗。

日前就有消防打火弟兄在臉書PO出「人客啊！寧跨嘛勒～咱們帥氣美麗的同仁臉上都是被這些萬惡的火警遺留下的疲憊及灰燼，真的不要再亂燒啦～風真大，火是無法控制的啊！」引起社會大眾的轉傳和不捨。

消防局呼籲，掃墓祭祖一定要切記4不2記得，「不燒雜草、不丟菸蒂、不讓冥紙飛揚、不放爆竹煙火」、「記得熄滅餘燼、記得收垃圾」，掃墓不燒墓，共同維護環境安全。