　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中男噎到滷肉陷昏迷　家屬急Call 119線上教急救搶命

▲▼一名男子吃滷肉噎住陷入昏迷，119線上教導家屬哈姆立克、CPR，順利救回一命。（圖／台中消防局提供，下同）

▲▼一名男子吃滷肉噎住陷入昏迷，119線上教導家屬哈姆立克、CPR，順利救回一命。（圖／台中消防局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市潭子區65歲男子某日中午在家吃飯時，突然被一塊滷肉噎著，雙手握住喉嚨，臉色大變，吐不出來，也說不出話，一旁家屬擔心得不知如何是好，趕緊撥打119求救，經119派遣員線上指導，先是實施哈姆立克無效，患者已陷入昏迷，於是改採平躺給予CPR，所幸，患者順利吐出肉塊，恢復意識，連救護車也不用到場。

▲▼一名男子吃滷肉噎住陷入昏迷，119線上教導家屬哈姆立克、CPR，順利救回一命。（圖／台中消防局提供，下同）

119勤務中心日前中午12點27分接獲民眾報案，家屬「我爸好像噎到了。」119派遣員「人是否昏迷過去了？」家屬「剛剛噎到，他正握著自己的喉嚨」，119派遣員「患者自己可以咳出來嗎？如果沒有辦法，你可從後面雙手環抱患者，拳頭向內向上擠壓肚子來急救。」，家屬施作哈姆立克約1分鐘表示沒有辦法，人已經昏迷過去了。

119派遣員接著說「讓他躺著，然後你幫他做CPR」，家屬聽從指示，對患者持續施作CPR，最後在派遣員空中指引，與家屬充份配合之下，患者順利吐出肉塊，恢復意識，從鬼門關前救回一條命， 連救護車都沒有出動。

消防局表示，當氣管被異物梗塞無法排除，人在數十秒內就會開始缺氧並昏倒，4-6分鐘腦部細胞開始死亡，因此必須把握黃金時間及時救援，救援步驟是，1、立刻打119，聽從派遣員指導，2、人清醒，且咳得出聲音，鼓勵他咳嗽，不要拍背干擾，3、人清醒，但咳不出聲音，馬上從背後施行哈姆立克，4、人已昏倒，讓他平躺開始CPR。

救護人員呼籲飲食時應細嚼慢嚥，尤其老人小孩更要注意，萬一發生意外，一通119，馬上教你徒手救命，不論是哈姆立克或是CPR。

ET快訊
新年12生肖財運大公開　2生肖「需克制慾望」
3火辣正妹「宣佈封奶」！　她閃電出嫁變人妻
女友家人聘金要黃金！鳳梨「回傳一張照片」　網驚：破百萬
800萬買3房！她過年羨煞「友晉身千萬富豪」網戰翻
快訊／初四大樂透1.2億開獎　「買一張對兩獎」爽搶212組大
惡媳除夕夜棒打83歲婆婆　兒子上前補一腳要趕母親出門
郭富城要當3寶爸了？　老婆親回留言超曖昧

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

重案回顧／台南殺警案林信吾「600km大逃亡」　搶超商成破案關鍵

板橋男酒後打人被判刑　不到1個月再「變身」痛毆女住戶

獨／傍晚連2起山難！2大2小剛進步道就迷路　1女偏離路線待援

台中男噎到滷肉陷昏迷　家屬急Call 119線上教急救搶命

富商竊案意外破17年前女傭性侵案　女藝人偕女出國躲劫

哥借60萬付出百萬只還利息　她家門口被貼滿傳單「字還寫錯」

重案回顧／永和分屍頻傳靈異！他看見無頭人影　凶宅傳來：頭很痛

不老騎士載滿棉被上信義鄉深山　「神明叫我來的」暖警帶回安置

快訊／毒蟲撞死警出院了！竟因「睡著」奪命　跛腳上銬移送畫面曝

29歲警遭毒駕撞死！斷氣前臂章還留在現場　生前陽光燦笑畫面曝

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

偷挖鄰居花圃...惡行全都錄　心虛汪遭罵！委屈開飛機耳

6台人赴日3碗拉麵輪流吃　還留負評...律師傻眼酸爆

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

台中三井LaLaport夯炸　「過年人潮曝」以為P圖

妹子近距離站鸚鵡旁想合照　4隻降落頭頂！她崩潰狂奔

重案回顧／台南殺警案林信吾「600km大逃亡」　搶超商成破案關鍵

板橋男酒後打人被判刑　不到1個月再「變身」痛毆女住戶

獨／傍晚連2起山難！2大2小剛進步道就迷路　1女偏離路線待援

台中男噎到滷肉陷昏迷　家屬急Call 119線上教急救搶命

富商竊案意外破17年前女傭性侵案　女藝人偕女出國躲劫

哥借60萬付出百萬只還利息　她家門口被貼滿傳單「字還寫錯」

重案回顧／永和分屍頻傳靈異！他看見無頭人影　凶宅傳來：頭很痛

不老騎士載滿棉被上信義鄉深山　「神明叫我來的」暖警帶回安置

快訊／毒蟲撞死警出院了！竟因「睡著」奪命　跛腳上銬移送畫面曝

29歲警遭毒駕撞死！斷氣前臂章還留在現場　生前陽光燦笑畫面曝

手指+嘴唇有黑點！他血便誤認痔瘡　就醫才知竟罹腸癌

耳聾美貓找到家！養2年「暴風式吃肥」　剷屎官跪求：別再看我了！

重案回顧／台南殺警案林信吾「600km大逃亡」　搶超商成破案關鍵

5個「洗頭壞習慣」難怪頭髮掉不停！　最後一項超多人都做過

虎航開闢3大新航點！「札幌、峴港、新潟」去回程航班一次看

解烏克蘭電荒　土耳其船廠擬出動「海上發電廠」

天使薩摩耶vs.鬼畜哈士奇叫主人起床　對決片百萬人朝聖：那是CPR

信用卡科普文　一文看懂早期卡片上為何有凸字

3火辣正妹「宣佈封奶」！　她閃電出嫁變人妻…全新寫真成絕版

新年12生肖財運大公開　2生肖財運超好「需克制慾望」

擠奶這件事讓「男孩」教妳吧！　偽娘用胸貼把飛機場飆升D罩杯

社會熱門新聞

丈夫確診隔天成冰冷遺體…護理妻「邊哭邊CPR」

1家3口出遊成死別！21歲爸自撞亡　新生兒腦出血陷昏迷

電鍍業偷排強酸害死人　破案關鍵人物是他

值勤警買草莓霜淇淋　違規穿越馬路畫面曝

快訊／新北知名Buffet樓下起火　警消灌救疏散85人

和前夫一起拍　AV女優壞壞：爸爸看過

重機騎士出門拜年！休旅車對撞噴飛5m

警員「獻身」抓老鴇！越籍女幫他戴套

43死復興空難倖存　她「感謝老天賜命」照顧400戶

托兒所園長打生殖器　童哭訴：沒人來救我

保時捷970車頭一偏　撞上500萬「路上頭等艙」

獨／惡狼涂明朗豪宅偷520萬　疑山上挖洞埋贓275萬

1家3口出遊自撞父慘死　6月大男嬰昏迷指數3

即／國道1號310k「3車追撞」　回堵4公里

更多熱門

相關新聞

1家3口出遊自撞父慘死　6月大男嬰昏迷指數3

1家3口出遊自撞父慘死　6月大男嬰昏迷指數3

彰化縣美港公路大年初二（23日）傳出死亡車禍，陳姓男子帶著妻小，與友人出遊知名景點漢寶濕地，回程途中陳男不明原因自撞路邊電線桿，他當場失去生命跡象，送醫急救不幸宣告不治；6個月大的兒子同樣也傷勢嚴重，因腦出血陷入昏迷，醫院表示，男嬰目前昏迷指數3，情況不樂觀，但仍會盡力搶救。

新北動保處教學CPR　黃金3分鐘救回毛寶貝

新北動保處教學CPR　黃金3分鐘救回毛寶貝

新北男車內昏迷命危　金山勇警CPR救回

新北男車內昏迷命危　金山勇警CPR救回

香港取消「所有限制社交距離措施」 旅客12／29起入境免強制CPR

香港取消「所有限制社交距離措施」 旅客12／29起入境免強制CPR

父高鐵上心跳驟停！2醫師神手救人　網急尋報恩

父高鐵上心跳驟停！2醫師神手救人　網急尋報恩

關鍵字：

中市消防昏迷哈姆立克CPR

讀者迴響

熱門新聞

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

丈夫確診隔天成冰冷遺體…護理妻「邊哭邊CPR」

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

見丈夫「手伸進弟媳內褲」…人妻問原因竟得到2字

李威虔心修佛9年「近照曝光」！

新竹也下雪！　民眾興奮直播：開始了

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

宜蘭南山村下雪了　眾人驚呼搶拍

狠愛演「解散3年動態曝光」！揭胡椒超慘近況

《爸爸去哪兒》播出9年「5對夫妻情斷」

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

南橫下雪了！一片銀白宛如童話世界

她「9年前去世丈夫」突現身餐廳　16秒片引熱議

北港朝天宮公籤又中「癸酉」！解籤直言不妙

台人日本泡湯遭趕走！原因被酸爆

更多

最夯影音

更多
高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！
宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面