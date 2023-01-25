台中男噎到滷肉陷昏迷　家屬急Call 119線上教急救搶命

▲▼一名男子吃滷肉噎住陷入昏迷，119線上教導家屬哈姆立克、CPR，順利救回一命。（圖／台中消防局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市潭子區65歲男子某日中午在家吃飯時，突然被一塊滷肉噎著，雙手握住喉嚨，臉色大變，吐不出來，也說不出話，一旁家屬擔心得不知如何是好，趕緊撥打119求救，經119派遣員線上指導，先是實施哈姆立克無效，患者已陷入昏迷，於是改採平躺給予CPR，所幸，患者順利吐出肉塊，恢復意識，連救護車也不用到場。

119勤務中心日前中午12點27分接獲民眾報案，家屬「我爸好像噎到了。」119派遣員「人是否昏迷過去了？」家屬「剛剛噎到，他正握著自己的喉嚨」，119派遣員「患者自己可以咳出來嗎？如果沒有辦法，你可從後面雙手環抱患者，拳頭向內向上擠壓肚子來急救。」，家屬施作哈姆立克約1分鐘表示沒有辦法，人已經昏迷過去了。

119派遣員接著說「讓他躺著，然後你幫他做CPR」，家屬聽從指示，對患者持續施作CPR，最後在派遣員空中指引，與家屬充份配合之下，患者順利吐出肉塊，恢復意識，從鬼門關前救回一條命， 連救護車都沒有出動。

消防局表示，當氣管被異物梗塞無法排除，人在數十秒內就會開始缺氧並昏倒，4-6分鐘腦部細胞開始死亡，因此必須把握黃金時間及時救援，救援步驟是，1、立刻打119，聽從派遣員指導，2、人清醒，且咳得出聲音，鼓勵他咳嗽，不要拍背干擾，3、人清醒，但咳不出聲音，馬上從背後施行哈姆立克，4、人已昏倒，讓他平躺開始CPR。

救護人員呼籲飲食時應細嚼慢嚥，尤其老人小孩更要注意，萬一發生意外，一通119，馬上教你徒手救命，不論是哈姆立克或是CPR。