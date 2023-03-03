快訊／台電認了！百戶停電　高雄「人孔蓋」冒詭異白煙原因曝光

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市前金區成功一路與光復二街口今天（3日）晚間9點傳出冒煙，地點在一處水溝蓋底下，目前警消人員已經抵達現場警戒，並請台電人員斷電中，台電出面表示，冒煙是低壓手孔冒煙，影響停電戶數為100戶。

▲人孔蓋詭異冒煙，警消趕抵現場了解 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄區處報告，今（3）日21點18分接獲消防局通報位於前金區光復二街與成功一路口火警案件，經派員前往確認查係本處低壓手孔冒煙；遂由變壓器緊急停電查修，造成前金區市中一路、光復二街一帶共100戶停電。