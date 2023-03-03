烏克蘭芭蕾舞團全面停跳《天鵝湖》！舞者全是難民　4月來台演出

▲烏克蘭聯合芭蕾舞團全面停演《天鵝湖》，改以《戰時輓歌》系列舞劇祈願世界和平。（圖／Altin Kaftira、聯合數位文創提供）

記者林育綾／台北報導

烏克蘭聯合芭蕾舞團（United Ukrainian Ballet）由一群頂尖芭蕾舞者集結而成，因烏俄戰爭而流離失所，後來落腳荷蘭並重拾舞鞋，組成職業舞團恢復訓練，今年4月將首度來台演出。而為了避免造成不必要的誤解與困擾，舞團決定全面停止演出由俄國作曲家完成的《天鵝湖》，改為《戰時輓歌》系列舞碼祈求世界和平。

「烏克蘭聯合芭蕾舞團」由一群來自烏克蘭的頂尖舞者組成，他們原本來自烏克蘭各地劇院與舞團，自戰爭爆發後，逃難至在荷蘭海牙，組成一支職業舞團，作為烏克蘭芭蕾舞者的戰時庇護所，也重拾舞鞋，恢復日常的訓練。

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舞團在2022年時，陸續到英國、澳洲、新加坡、美國等地巡演，所到之處票券銷售一空，感動無數觀眾。然而隨著烏俄戰爭僵持超過一周年，雙方陣營對立局面越顯嚴重，近日歐美各地都傳出停演俄國作品的消息。

為了避免造成不必要的誤解與困擾，「烏克蘭聯合芭蕾舞團」發布聲明，決定全面停止演出由俄國作曲家完成的《天鵝湖》，首當其衝的就是4月29、30日在台北流行音樂中心的三場演出。

舞團表示將帶來《吉賽兒》、《唐吉軻德》、《舞姬》等最受歡迎的舞劇，並演出當代最重要的編舞家之一拉特曼斯基（Alexei Ratmansky）的最新作品《戰時輓歌Wartime Elegy》，藉此祈願世界和平。

2022年2月當俄國軍隊開入烏克蘭邊境時，拉特曼斯基正在波修瓦排練新舞，隨即發表反戰宣言，離開俄國，也停止了同年4月與馬林斯基劇院合作的另一項計畫。他曾表示，這場戰爭對他而言非常痛苦，他雖然不認為自己在藝術上有任何「政治性」，但是「現在的局勢卻將政治與藝術綁在一起，是過去從未經歷過的。」

《天鵝湖》的故事取材自德國童話，柴可夫斯基的音樂風格與俄國民族樂派路線不同，且最受歡迎的芭蕾舞劇《天鵝湖》早已被視為全人類文明的共同資產，但即使如此，在各方壓力之下，許多劇院陸續傳出取消《天鵝湖》的消息，烏克蘭聯合芭蕾舞團也無法置身事外。