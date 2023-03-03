柬埔寨反對黨領袖被控叛國！判處27年監禁　洪森打壓政敵尋連任

▲柬埔寨反對黨領導人索卡（Kem Sokha）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

柬埔寨反對黨領導人索卡（Kem Sokha）2017年遭當局以叛國罪名逮捕，金邊法院於3日宣判，索卡因在柬埔寨與外國人勾結被判處27年監禁，目前已被軟禁在家中，除了家人外，禁止與其他人見面。

根據《衛報》報導，金邊法院主審法官柯伊索（Koy Sao）宣布，索卡因在柬埔寨與外國人勾結被判處27年監禁，同時剝奪其選舉、參與競選的權利，目前他已從法院被帶回家中軟禁，除了家人外，禁止與其他人見面。

現年69歲的索卡是已解散的柬埔寨救國黨（CNRP）聯合創辦人，是柬埔寨現任總理洪森（Hun Sen）的政敵。現年70歲的洪森是亞洲在位最久的領導人，他從2017年開始打壓政敵，指責救國黨預謀推翻政府，逮捕並起訴救國黨主席索卡，指控他與外國實體勾結，救國黨也被最高法院下令解散。

美國駐柬埔寨大使墨菲（W. Patrick Murphy）痛批，這樣的判決完全是基於捏造出來的陰謀，是司法不公的結果，「我們呼籲當局允許所有柬埔寨人享受和平集會，以及言論自由的普世人權，能夠參與建設一個真正的民主制度。」

《路透社》指出，柬埔寨將於今年7月舉行選舉，反對黨也重組了原本救國黨的成員，重新建立新的「燭光黨」（Candlelight Party），洪森也預計將再次尋求下一個5年任期，且同時全力扶持長子洪馬內（Hun Manet）接班。