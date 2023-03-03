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快訊／止跌回升！今本土+13532「比上周增3%」　增62死

▲▼3/2中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

疫情微升！中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增13532例本土病例及281例境外移入；另確診個案中新增62例死亡。今日本土病例比起上周同日增幅達3%，是近一個月下降之後首升，指揮中心發言人羅一鈞分析，可能與228連假回補、出遊傳播增加等因素導致，但整體趨勢仍為下降。

今日確診13532例本土個案，較上周同日13137例增加3.0%。本土疫情從2月4日開始持續呈現下降趨勢，今天是近一個月來首次看到上升，羅一鈞表示，疫情微升推測可能，228連假延遲通報回補效應之外，也可能是228連假出遊人潮導致傳播增加；不過原先預估回補單日病例可能達到1萬5至2萬，現階段數據和預期相比還是低，整體疫情仍呈現下降趨勢。

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▲▼指揮中心3/3公布新冠疫情統計資訊。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心3/3公布新冠疫情統計資訊。（圖／指揮中心提供）

下周一（3/6）起校園口罩將鬆綁，也是「疫苗+1」加強催種活動首日。指揮官王必勝昨表示，因為目前疫情在低點，進一步的解封措施，會觀察校園口罩鬆綁狀況來宣布。

王必勝昨也透露後續的三階段解封措施。第一階段為社區，包含確診者改為0+n免隔離、輕症免通報，第二階段則是醫療院所層面，包含專責病房、感染管制調整，最後第三階段是新冠肺炎從第五類法定傳染病改為第四類，同時指揮中心降級開設或者解散。以時間表來說，要看疫情狀況，但大概3月會第一階段，4月做第二階段，5月會是第三階段，也不排除「再快一點」。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

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