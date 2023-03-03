林明溱豪宅圖資遭隱匿？他選前提告了　他反嗆：想要我閉嘴而已

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林明溱豪宅圖資遭隱匿？他選前提告了　卓冠廷反嗆：想要我閉嘴而已

▲立委候選人林明溱競選團隊，推出文宣品拋棄式濕紙巾，包裝如同「保險套」。（圖／林明溱競選辦公室、蔡培慧競選辦公室提供）

▲林明溱。（圖／林明溱競選辦公室、蔡培慧競選辦公室提供）

實習記者李密／台北報導

日前新北市議員卓冠廷揭露國民黨南投立委補選候選人林明溱家族豪宅「建物測量成果圖」涉嫌隱匿，遭新北市議員葉元之反批建物測量圖可以去「全國地政電子謄本系統」申請，是公開資料。卓冠廷反擊，系統需輸入查詢人完整個資才能申請，還要由南投地政事務所審核簽章再領件，是申請制非公開，質疑南投縣政府隱匿圖資。對此，林明溱競選總部3日委請律師提出告訴，指卓冠廷涉嫌意圖使人不當選，而卓隨後也立刻回擊，表示他的爆料有憑有據，林只是想用選前提告讓他閉嘴。

卓冠廷日前質疑，林明溱豪宅建物沒有建物測量圖，遭葉元之出面反批都是公開資料，卓冠廷找錯系統就直接說沒有。卓冠廷2日反擊，他使用的是南投縣「全方位地籍資料查詢系統」，系統在官方網站明確標示「提供查詢各縣市地籍資料包括建物測量成果圖」，「資料提供機關為各縣市地政局提供」。

▲▼南投縣「全方位地籍資料查詢系統」。（圖／翻攝自Facebook／卓冠廷）

▲南投縣「全方位地籍資料查詢系統」。（圖／翻攝自Facebook／卓冠廷，點圖放大）

卓冠廷指出，且這個由南投縣地政提供的公開系統裡，白金漢特區的建物都有測量圖，連顏家莊園的測量圖，一樣有，白金漢特區中，就只有跟林家豪宅及建商有關的幾戶沒有，然而國民黨至今仍然不敢說明，他質疑為何理應要有資料的南投縣「全方位地籍資料查詢系統」沒有相關資料？

他接著表示，至於國民黨所說的「全國地政電子謄本系統」，則需要輸入查詢人完整個資才能申請，而後還要由南投地政事務所審核簽章再領件，是申請制，與可以公開查詢的系統不同，並不是直接可以查詢的公開資訊。

卓冠廷說，請林明溱跟國民黨不要轉移焦點，在南投縣公開的電傳系統裡為何查不到兩棟豪宅的建物測量圖？是否有特權或是隱匿的可能？另外，國民黨人士說圖有了，麻煩完整公開，讓社會來看看，是否有二次施工或其他受質疑的狀況，對了解真相也有幫助。 

而林明溱方面於今（3日）提告卓冠廷涉嫌意圖使人不當選，對此，卓隨後也回應，林面對不想回答的問題，就想用「提告」讓人閉嘴，強調揭露有憑有據，林明溱在南投當立委和縣長，長期把持南投縣幾十年，已經忘了誠實這件事情，面對兒子豪宅房產的爭議，一貫用對手抹黑當藉口來逃避，種種行為都顯現林明溱無法負責又無法面對民意，現在又想繼續當立委，更是不夠格。

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