不敢過路檢點有貓膩！高雄老司機狂吐舌頭　竟已第4次酒駕慘了

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名宋姓男子（40歲）晚上到卡拉OK小酌幾杯後，騎機車準備回家行經岡山區嘉興路橋時，突然發現前方有警方的攔檢點，猶豫不決不敢向前騎，反而引起員警注意將他攔下，一測酒測值0.95毫克，過程中宋男還不斷吐舌企圖阻撓酒測，感覺相當「有經驗」，警方事後調查，原來這已是宋男第4次酒駕，訊後依法送辦。

▲宋姓男子（右）酒駕被逮。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

岡山分局前峰派出所員警27日晚上10時許在岡山區嘉興路橋執行酒駕攔檢時，發現遠處的宋男騎車行經路檢點遲疑不前，便立即予以攔查。

▲宋姓男子（右）酒駕被逮。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

宋男向警方表示，原本在卡拉OK店喝了幾瓶台灣啤酒，沒有喝很多。但員警對其實施酒精濃度測試時，他卻不時吐舌頭試圖阻擋酒精測試，經訓誡後才順利完成，酒測值0.95毫克，超過法定標值，當場遭到警方逮捕，依法究辦。

警方調查，宋男在近2年已有酒後駕車2次移送紀錄，10年內3次，這次是第4次，卻未記取教訓。依據刑法及新修正之道路交通管理處罰條例等規定，酒駕未肇事的刑責從原本2年以下有期徒刑，提高為3年以下有期徒刑，汽機車駕駛人10年內第2次酒駕，加重罰鍰機車駕駛9萬元、汽車駕駛12萬元，若是第3次以上，則依前次所處罰金額加罰9萬元並吊銷駕照及公布姓名、照片及違法事實，另加重同行者連坐處分最高1萬5000元罰鍰。