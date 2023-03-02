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本土猴痘匡列25人「高風險6人狀況曝」　羅一鈞：擬增購疫苗擴大施打

▲▼猴痘。（圖／路透）

▲國際陸續出現猴痘疫情，台灣也有首兩例本土病例，示意圖。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

國內確認首兩例本土猴痘個案，疾病管制署匡列接觸者25人，其中有6人為高風險接觸者，包含同住家人、親密接觸者等。疾管署副署長羅一鈞今（2）日公布最新狀況，目前匡列對象並未擴大，高風險接觸者都沒有出現疑似症狀，如果有症狀就會進行相關採檢；另由於本土猴痘風險上升，疾管署也規劃增購猴痘疫苗，並透過專家會議討論擴大暴露前預防接種對象。

疾病管制署1日公布國內確認首兩起猴痘個案，分別是新竹縣40多歲男與高雄市20多歲男，羅一鈞昨說明，這2名個案本身沒有出國旅遊史，與先前境外移入猴痘無關，兩人間也沒有共通性，屬於散發病例，本土感染風險提升，除持續疫調感染來源，也會召開專家會議討論暴露前預防疫苗接種。

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衛生單位進行疫調，兩人相關接觸者總計匡列25名需健康監測，最久至3月20日，其中有6人屬於高風險，分別是4名同住家人與2名親密接觸者，要進行暴露預防評估是否接種猴痘疫苗。

羅一鈞今日表示，現階段接觸者仍維持匡列25人，6名高風險接觸者目前沒有症狀，如果出現症狀，會進行相關採檢。至於專家會議主要針對疫苗接種策略討論，一是開放用皮內注射方法進行猴痘疫苗接種；另外是擴大暴露前預防，目前是操作猴痘培養的實驗室人員，其他則是接觸確診者的暴露後高風險對象。至於今天則會針對高暴露風險、職業等對象進行討論。

針對本土猴痘疫情，衛福部部長薛瑞元今早受訪直言「增加採購疫苗可能是必要的。」羅一鈞表示，因應本土感染風險增加，會增購疫苗，已經跟藥廠取得聯繫，但還是要經過專家討論接種對象範圍跟估計接種人數，才會有比較清楚採購計畫。

疾管署說明，我國已於去年 6月23日將猴痘公告列為第二類法定傳染病・截至今日累計通報疑似病例 47例，其中確診2例本土及 5例境外移入病例（感染國家為德國1例、美國3例、1例奥地利，餘40例均排除。

▲▼猴痘注意事項。（圖／疾管署提供）

▲▼猴痘注意事項。（圖／疾管署提供）※點圖放大

▲▼猴痘說明。（圖／疾管署提供）

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