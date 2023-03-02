監察院報告被疑「放衛福部一馬」　薛瑞元：還沒看到詳細內容

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎期間，新冠疫苗一度爭議不斷，甚至被外界質疑採購有問題，監察院也介入調查。不過根據監察院昨天公佈的內容，沒太多提及爭議最大的高端疫苗，包括炒股和報廢等內容都沒列出，被質疑是「放衛福部一馬」。對此，衛福部部長薛瑞元今表示，目前還沒接到詳細報告內容。

▲衛福部部長薛瑞元。（圖／記者屠惠剛攝）

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監察院社會福利及衛生環境委員會於上月22日通過監察委員林郁容、王麗珍、蘇麗瓊、蕭自佑所提調查報告，要求行政院督促衛福部對新冠肺炎疫苗的整備與採購決策及作業程序未臻周妥之處，進行檢討改善。而監察院調查過程也諮詢國內專家學者及約詢時任衛福部部長陳時中、疾管署長周志浩及食藥署長吳秀梅等人後提出調查報告。

根據監察院報告指出，疫苗初期產能有限，向國際疫苗廠採購及簽約時程較其他國家晚，且採購數量相對較少，尤其2021年5月疫情艱難時刻，疫苗到貨數量僅87萬餘劑，迄同年7月底前，到貨數量約951萬餘劑，其中586萬餘劑是國際友人捐贈，應確實檢討新冠疫苗無法滿足國人接種需求，衛福部及工程會應就此次採購經驗，通盤檢討緊急採購的相關規範。

相關調查內容一出，就引來外界批評「爭議最大的高端，僅用未有三期臨床試驗等內容帶過」，並未提及炒股和近200萬劑報廢問題，質疑監察院是「放衛福部一馬」。薛瑞元今被問及此事，僅回答「還沒接到詳細內容，目前好像是媒體揭露的資訊，但詳細內容還沒看到。」

另外，有關高端採購「密件」應開放檢視一事，薛瑞元說，整個疫苗採購有兩部分，第一是合約的約定保密期限，這部分有講過，時間到了才能揭秘，第二是公文處理流程部分，這有30年保存期限，期限內以密件方式來做傳遞跟保存，如果接到監察院調查報告，會檢視提出來的建議內容，會適度檢討過去疫苗採購相關文件，看看哪些是適宜可以解開的密件。