扶植國產藥！健保藥價首採「包裹式調整」　與缺藥品項達「3同」緩調

▲健保署醫審及藥材組組長黃育文。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

為鼓勵學名藥廠商投入生產，達到扶植國產藥品目的，健保署首度採「包裹式」藥價調整措施，對於缺藥「同成份、同含量、同劑型」藥品ㄧ概不予調降，包括與胃藥「泰克胃通」10項、抗生素「安滅菌錠」1毫克錠劑4品項，都在今年8579項不調整藥品之列。

健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，包裹式藥價調整適用範圍以調降居多，今年調降品項從6009項縮減為5475項，為2013年實施藥品費用支出目標制（DET）以來品項最少的一次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然品項變少，但黃育文提到，健保署衡量疫情、俄烏戰爭、通貨膨脹等因素，藥價調整金額適度校正為81.8億元。為確保供藥穩定，此次藥價調整也設有3項原則，包含已低於地板價的藥品不調整、調整後低於地板價則以地板價為限、已向食品藥物管理署通報並經評估確認短缺的藥品也不調整。

此外，對於調整後藥價價，廠商有不敷成本情況，可於公告後2週內檢具成本分析資料向健保署申請重新核價，在未完成重新核定前，暫不調價。

健保署表示，藥價調整是每年例行作業，自2013年起試辦 DET，於總額預算下，當實際藥費支出超過年度藥費支出目標值，則於隔年啟動藥價調整，以有效管控整體藥費支出，替民眾荷包把關。調整時也會考量廠商的合理利潤，給予基本價及調降幅度的保護，確保藥品穩定銷售，使藥品產業穩健發展。

黃育文表示，今年調整品項變少將產生「調幅缺額」，「像是原本一顆藥要付10元給醫院，現在只需付8元，可望幫健保節省2元，回歸健保總額。」新制上路後，調幅缺額將回到健保總額，未來將用於醫療器材或藥品，作為給付規定改變不足額，或者因為產品、特材，成本不敷漲價時使用，半年後將於健保會做檢討。