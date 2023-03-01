清水警連假抓超速250件「國庫進帳40萬」　警報器都沒叫...原因曝

▲▼清水警方在228連假抓到1輛噪音改裝車，意外抓到超速250輛，為國庫進帳至少40萬元。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局清水分局在228的4天連假前，預告要全力抓噪音改裝車，預告奏效，只來了2輛噪音車，反而意外抓到250輛違規超速，罰金至少40萬元，部份得知被拍到的車主大嘆，「車內警報器怎麼沒叫」，原來，警方是利用移動式測速照相，從車尾拍超速，車內的測速器才沒有偵測到。

清水警分局有鑑於轄區道路既寬且直，一到夜晚就是噪音改裝車飆速天堂，因此在連假前預告將全力查緝且明白表示，噪音車最好不要進入轄區，擾人安寧，否則一定開單，結果4天連假，只抓到1輛噪音車，違規超速卻高達250件，還有酒駕2件及公共危險2件。

警方表示，250件超速車輛，都是利用移動式測速照相器材，由員警在路旁操作，從飆過的車子後方拍攝，這種移動式的器材，不像固定式的會被民眾自行裝在車內的測速警報器偵測，因此也就讓車主存有僥倖心態，以為看不到固定桿，就沒有測速。

警方強調，員警拿移動式測速照相的地點，在前100公尺至300公尺依法都有擺放「前有測速照相」的警告標誌，車主即使沒看警告標誌，也該看得到員警的反光背心，一旦收到紅單，只能說車主太白目。