下一步「輕症免隔離通報」！羅一鈞估最快3月底實施　觀察重點曝

▲疾管署疫情週報，疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內新增11995例本土病例及217例境外移入；另確診個案中新增27例死亡。指揮中心發言人羅一鈞表示，目前疫情持續呈現下降趨勢，預期不會影響到3/6校園口罩上路時間，如果實施後也沒有出現疫情反彈，輕症免隔離通報最快3月底實施。

本土個案在前兩天因為連假效應跌破萬例，今日再次重返1萬大關，但仍比上周同日下降25.7%。指揮中心發言人羅一鈞表示，連假結束後病例恐回補，效應要觀察到明天，單日預期可能達到1萬5千例至2萬例。

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羅一鈞表示，以目前這幾天數字來看，都是比預期要低，對於連假疫情影響評估不大，整體還是呈現下降趨勢，應該不會影響到3/6校園口罩上路時間。

疫情如果228連假後疫情穩定，校園口罩鬆綁也沒有造成疫情反彈，對於輕症免隔離通報，下一個防疫措施構成有利條件。羅一鈞表示，校園口罩鬆綁觀察至少一周，新制需要一些預告方式說明，讓相關單位部會各行各業預先因應，實施期程最快3月底。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。