屏東2個月8件死亡車禍　肇事原因「未注意車前狀況」佔一半

▲屏東警分局轄內交通事故。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局轄區2個月來發生8件死亡車禍，比去年同期增加2件，分析肇事原因以「未注意車前狀況」4件最多，占總比例的一半，在全國事故統計資料中，亦為肇事原因比例最高，顯見駕駛人常有輕忽交通狀況的情形，警方呼籲用路人駕車切勿東張西望看手機，確保交通安全。

屏東警分局今年以來發生8件A1類死亡車禍，其中屏東市2件、萬丹鄉2件、長治鄉2件、麟洛鄉2件，與去年同期比較增加2件，分析肇事原因以「未注意車前狀況」4件最多。

屏東警分局表示，「未注意車前狀況」，源於道路交通安全規則第94條第3項規定：「車輛駕駛人行駛時，應注意車前狀況及兩車併行之間隔，並隨時採取必要之安全措施。」由於駕駛行為本身具有特別危險性，因此駕駛人應盡高度的注意義務，以避免他人受到危險。

而實際發生的車禍案例中，有2種情形其實是可以預防的：

1、 「自撞」：指駕駛人因行車速度過快或精神不濟等種種因素，造成車輛在未受外力影響的情形下撞擊道路設施、護欄、溝渠等，使駕駛人受傷或死亡，因此駕駛人除應遵守道路速限規定之外，行車前務必衡量自身狀態，以維持最佳注意力與集中力。

2、 「追撞」：係指各車皆為行進中，處於非靜止狀態，因本車煞車不及而撞擊前方車輛。由於追撞車禍的肇事責任往往歸咎於後方車輛，除了要負擔自己車輛的損失，還要賠償前方車輛的損壞維修甚至醫療等費用，因此與前車「保持安全距離」是相當重要的。

屏東警分局將持續利用各勤務機會及宣導場次，加強實施行車安全宣導，盼能提升民眾交通安全意識、遵守交通規則，以避免車禍憾事發生。