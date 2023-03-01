本土猴痘來襲！6大症狀曝光「這2種最重要」　疾管署揭高風險場域

▲疾管署疫情週報，疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君說明猴痘症狀。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（1）日公布國內首兩例本土猴痘個案，疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君指出，猴痘主要傳播方式是和感染者親密接觸，常見有6大症狀，其中以皮疹、水泡最為重要，臉部、四肢、生殖器等全身都可能出現，另外還有淋巴結腫大；本土病例出現，意味相關防範和過去有所不同，要避免出入一些營業場所、性行為發生等高風險場所，並做好自我防護。

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▲疾管署疫情週報。（圖／疾管署提供）

首兩起本土猴痘個案分布一南一北，分別是新竹縣40多歲男與高雄市20多歲男，於2月下旬因身體陸續出現發燒、丘狀癢疹、水泡、淋巴結腫大、舌頭潰瘍等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於２月26、27日確診陽性，2名個案近期無出國旅遊史，研判為本土個案，目前於醫院隔離治療中；目前也匡列25名密切接觸者進行健康監測。

疾管署副署長羅一鈞說明，這2名個案本身沒有出國旅遊史，與先前境外移入猴痘無關，兩人間也沒有共通性，屬於散發病例，本土感染風險提升，除持續疫調感染來源，也會召開專家會議討論暴露前預防疫苗接種。

詹珮君指出，猴痘傳播對象具有侷限性，主要傳播方式是和感染者親密接觸，尤其是黏膜、病患呼吸道分泌物或者被污染物品為主，目前疫調看起來都是以親密接觸為主要傳播方式。

猴痘常見症狀包含6大項，包含發燒、頭痛、淋巴結腫大、皮疹、水泡、肌肉痛、極度倦怠。詹珮君說明，其中最重要的是「皮疹、水泡」，病人會在臉部、四肢或者生殖器，任何皮膚部位出現，不同時期與程度會從皮疹、水泡、膿泡、結痂等疹子症狀出現，一開始會局部有疹子，逐漸到四肢、全身都會發生。

▲猴痘注意事項。（圖／疾管署提供）※點圖放大

詹珮君也提到，猴痘另外一個特色是會造成淋巴結腫大，有些人在頸部、腋窩、腹股溝淋巴結種大情況，提醒民眾發生這樣情況要儘速就醫，但就醫時要注意幾件事，因為猴痘會透過飛沫和接觸感染，發現這樣疑似症狀，一定要戴口罩就醫，手部清潔也要注意。

「國內出現本土個案所以和過去有所不同。」詹珮君提到相關防護措施時表示，民眾除前往流行地區會有相關邊境警示，但是因為國內也有個案，前往國內高風險場域也要特別落實自我防護，避免出入可能和不特定人士社交活動，一些營業場所、性行為發生的地方，就是高風險區域，要特別小心。

詹珮君提醒，越早就醫，後續產生不良的併發症機會也比較小，就醫也不要不好意思，告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史，水泡接觸史等也要注意。如果從國外回來，回國後21天內有疑似症狀，要儘速就醫，或者在國外時就有症狀，入境時請告知檢疫人員，。

▲猴痘注意事項。（圖／疾管署提供）※點圖放大

疾管署說明，我國已於去年 6月23日將猴痘公告列為第二類法定傳染病・截至今日累計通報疑似病例 47例，其中確診2例本土及5例境外移入病例，感染國家為德國1例、美國3例、1例奥地利，餘40例均排除。

疾管署除持續加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，亦已採購並配罝抗病毒藥物及猴痘疫苗供符合條件者使用，及加強監測、通報及適時調整相關防治政策。