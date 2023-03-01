　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

本土猴痘來襲！6大症狀曝光「這2種最重要」　疾管署揭高風險場域

▲▼疾管署疫情週報。（圖／疾管署提供）

▲疾管署疫情週報，疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君說明猴痘症狀。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（1）日公布國內首兩例本土猴痘個案，疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君指出，猴痘主要傳播方式是和感染者親密接觸，常見有6大症狀，其中以皮疹、水泡最為重要，臉部、四肢、生殖器等全身都可能出現，另外還有淋巴結腫大；本土病例出現，意味相關防範和過去有所不同，要避免出入一些營業場所、性行為發生等高風險場所，並做好自我防護。

▲▼疾管署疫情週報。（圖／疾管署提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲疾管署疫情週報。（圖／疾管署提供）

首兩起本土猴痘個案分布一南一北，分別是新竹縣40多歲男與高雄市20多歲男，於2月下旬因身體陸續出現發燒、丘狀癢疹、水泡、淋巴結腫大、舌頭潰瘍等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於２月26、27日確診陽性，2名個案近期無出國旅遊史，研判為本土個案，目前於醫院隔離治療中；目前也匡列25名密切接觸者進行健康監測。

疾管署副署長羅一鈞說明，這2名個案本身沒有出國旅遊史，與先前境外移入猴痘無關，兩人間也沒有共通性，屬於散發病例，本土感染風險提升，除持續疫調感染來源，也會召開專家會議討論暴露前預防疫苗接種。

詹珮君指出，猴痘傳播對象具有侷限性，主要傳播方式是和感染者親密接觸，尤其是黏膜、病患呼吸道分泌物或者被污染物品為主，目前疫調看起來都是以親密接觸為主要傳播方式。

猴痘常見症狀包含6大項，包含發燒、頭痛、淋巴結腫大、皮疹、水泡、肌肉痛、極度倦怠。詹珮君說明，其中最重要的是「皮疹、水泡」，病人會在臉部、四肢或者生殖器，任何皮膚部位出現，不同時期與程度會從皮疹、水泡、膿泡、結痂等疹子症狀出現，一開始會局部有疹子，逐漸到四肢、全身都會發生。

▲▼猴痘說明。（圖／疾管署提供）

▲猴痘注意事項。（圖／疾管署提供）※點圖放大

詹珮君也提到，猴痘另外一個特色是會造成淋巴結腫大，有些人在頸部、腋窩、腹股溝淋巴結種大情況，提醒民眾發生這樣情況要儘速就醫，但就醫時要注意幾件事，因為猴痘會透過飛沫和接觸感染，發現這樣疑似症狀，一定要戴口罩就醫，手部清潔也要注意。

「國內出現本土個案所以和過去有所不同。」詹珮君提到相關防護措施時表示，民眾除前往流行地區會有相關邊境警示，但是因為國內也有個案，前往國內高風險場域也要特別落實自我防護，避免出入可能和不特定人士社交活動，一些營業場所、性行為發生的地方，就是高風險區域，要特別小心。

詹珮君提醒，越早就醫，後續產生不良的併發症機會也比較小，就醫也不要不好意思，告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史，水泡接觸史等也要注意。如果從國外回來，回國後21天內有疑似症狀，要儘速就醫，或者在國外時就有症狀，入境時請告知檢疫人員，。

▲▼猴痘注意事項。（圖／疾管署提供）

▲猴痘注意事項。（圖／疾管署提供）※點圖放大

疾管署說明，我國已於去年 6月23日將猴痘公告列為第二類法定傳染病・截至今日累計通報疑似病例 47例，其中確診2例本土及5例境外移入病例，感染國家為德國1例、美國3例、1例奥地利，餘40例均排除。

疾管署除持續加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，亦已採購並配罝抗病毒藥物及猴痘疫苗供符合條件者使用，及加強監測、通報及適時調整相關防治政策。

ET快訊
台中驚現死亡谷！　梅花鹿「剩骨架」恐怖畫面曝
必勝客「大比薩下殺199元」　8口味任選
開店前10分鐘「排出一條肥龍」！　輾壓隔壁50嵐
動滋券又要來了！　擬依「出生日期發放」
連上6天補班超崩潰　人事總處要改了
快訊／丟丟妹離婚了！　確定掰了王心正3年婚
快訊／遊客闖秘境泡湯　1人死亡
新竹球場逾10人有疏失　高虹安點名「最高層級」是他
五股大爆炸4死38傷　消防局連帶國賠1077萬元確定

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

下一步「輕症免隔離通報」！羅一鈞估最快3月底實施　觀察重點曝

快訊／重回萬例！今本土+11995、增27死　連假效應明病例恐衝上2萬

「星宇信用卡」上市！辦卡送3千折扣碼　首刷禮價值＝商務艙機票

害外送員慘吞3600元罰單　國道服務區店家致歉：會負擔全額罰金

立委追問何時不缺蛋　陳吉仲認了：國內產能還要2、3個月才能恢復

喊話幫幫基隆！謝國樑怨台鐵不溝通　局長回應「評估出爐將報告」

謝國樑爭取台鐵加開「基隆-南港直達車」　王國材：留給專業討論

2023 WBC棒球經典賽就看中華電信！獨家多視角+多螢回看　Hami VideoA組10場免費收視

吃到飽很少出現…去旭集「狂嗑1海鮮」老闆會哭？老饕搖頭：內行吃這道

本土猴痘來襲！6大症狀曝光「這2種最重要」　疾管署揭高風險場域

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

大熊「硬擠小水桶」泡澡！　一屁股坐下肉肉秒炸出XD

網紅韓安冉23歲要結第4次婚了！　男友「還沒到法定年齡」：先辦婚禮

車太鉉曝「金鍾國小孩讀UCLA」　狂造謠「是兒子」..他放棄掙扎XD

開車遇破百隻鴨圍繞圈2分鐘　不敢動...無奈停車打雙黃燈

下一步「輕症免隔離通報」！羅一鈞估最快3月底實施　觀察重點曝

快訊／重回萬例！今本土+11995、增27死　連假效應明病例恐衝上2萬

「星宇信用卡」上市！辦卡送3千折扣碼　首刷禮價值＝商務艙機票

害外送員慘吞3600元罰單　國道服務區店家致歉：會負擔全額罰金

立委追問何時不缺蛋　陳吉仲認了：國內產能還要2、3個月才能恢復

喊話幫幫基隆！謝國樑怨台鐵不溝通　局長回應「評估出爐將報告」

謝國樑爭取台鐵加開「基隆-南港直達車」　王國材：留給專業討論

2023 WBC棒球經典賽就看中華電信！獨家多視角+多螢回看　Hami VideoA組10場免費收視

吃到飽很少出現…去旭集「狂嗑1海鮮」老闆會哭？老饕搖頭：內行吃這道

本土猴痘來襲！6大症狀曝光「這2種最重要」　疾管署揭高風險場域

高中木聯／球探建議打者發展性　林佳緯封印二刀流拚旅外

下一步「輕症免隔離通報」！羅一鈞估最快3月底實施　觀察重點曝

快訊／重回萬例！今本土+11995、增27死　連假效應明病例恐衝上2萬

「星宇信用卡」上市！辦卡送3千折扣碼　首刷禮價值＝商務艙機票

補班放假太頻繁惹民怨　蘇俊榮：不排除修改放假辦法

張麗善跑行程遇老翁OHCA　跪地施作CPR救回72歲農會代表

害外送員慘吞3600元罰單　國道服務區店家致歉：會負擔全額罰金

桃園「龍德宮」遶境3／4登場　警規劃交管疏導及防踩踏措施

提前卡位高雄新站　2自然人聯手斥1.1億買走老飯店

按摩師「揉乳消腫」伸私處硬上　她PO網現恐怖真相！判決出爐

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

生活熱門新聞

蔥油餅闆娘搓掉百鈔惹議　周遭店家揭她私下為人

蔥油餅闆娘「300搓成200」　鍵盤柯南揪出破綻

女客帶冰霸杯裝好市多飲料！他公審慘翻車

蔥油餅闆娘搓掉百元鈔　2年前受害者現身

今晚變天！2波冷空氣接力　10℃↓時間曝

蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：是誤會

「25年新光三越分店」正式落幕　在地人擠爆送別

他送餐騎上國道服務區　秒吃罰單

蔥油餅闆娘耍老千！　找錢300變200影片曝

新竹球場「積水不退」原因超扯　4千萬排水預算竟全刪

快訊／首見本土猴痘「一次爆2例」　感染源調查中

3月6大新制一次看　校園口罩令解除

「6450之亂」北一女畢旅今如期出發　校方：只有零星學生取消報名

男友太醜！　她喊「瘦黑大」：但對我很好怎辦

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

38歲柯佳嬿堅持不孕「幹嘛擔心別人卵子」

蔥油餅闆娘搓掉百鈔惹議　周遭店家揭她私下為人

蔥油餅闆娘「300搓成200」　鍵盤柯南揪出破綻

女客帶冰霸杯裝好市多飲料！他公審慘翻車

蔡天鳳隱藏貼文突被公開！　粉驚：帳號有他人在用

直擊！　最美發言人祕戀吳敦義次子

LuxyGirls啦啦隊「丁字褲一字馬」干擾罰球

實習醫插管「插進食道」！她舌腫吐血慘死

蔡天鳳10歲就認識現任尪！15歲被前夫奪愛

他海邊撿貝類　挖出1kg蚌蠣精

蔥油餅闆娘搓掉百元鈔　2年前受害者現身

顏佑庭突心臟痛「緊急開刀」！

直擊坤達、柯佳嬿約會「私下真實互動」全被拍

今晚變天！2波冷空氣接力　10℃↓時間曝

蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：是誤會

更多

最夯影音

更多
薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD
蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面