桃園暗巷遇打火機怪男擋道　妙齡女嚇到急PO文：不要單獨進入

▲桃園火車站附近福德祠巷子有怪客騷擾夜歸女。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

有女網友貼文社群，她晚間獨自走在桃園火車站附近「武陵福德祠」巷子欲騎車時，突遭1名怪男迎面擋道，並不斷重覆點燃打火機同時作勢要打人，幸遇朋友出現才解危，但怪男仍舊在後方不遠處一直作勢點火，還口中碎碎念要燒蟲子什麼的，讓她感到危險和害怕，呼籲不管男生女生多多注意這號人物，千萬不要單獨進去該巷子。網友回，「警所在旁邊可報案」，「那是不定時炸彈」。

▲小巷狹窄又遇怪男擋道令夜歸女害怕。（圖／桃園警分局提供）

這位經營網路商店的年輕女網友8日騎車前往桃園火車站附近拿貨，將機車停放在武陵福德祠巷子避免拖吊，卻在牽車時遇到該名打火機怪客，而且數次蓄意擋道並不斷點燃打火機還作勢要打人，令她心生恐懼；並以自身經驗呼籲民眾不管男生女生要多加小心。

▲桃園警方已加強小巷週邊守望巡邏。（圖／桃園警分局提供）

對此，桃園市武陵派出所副所長張傳勛10日表示，警方執行網路巡邏發現民眾反映此狀況，馬上進行訪查，確實掌握該男子為附近住戶，已經進行約制及勸導，後續將加強週邊守望巡邏，民眾若發現狀況可立即向警方報案，員警會在第一時間到場處理。

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