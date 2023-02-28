比預期還早8年！　日本2022出生人口首度「跌破80萬大關」

▲日本出生數首度跌破80萬人。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本厚生勞動省28日公布最新人口統計數據，2022年的出生數來到79萬9728人，創下歷史新低，同時也是自統計開始的1899年後，首次跌破80萬人，比專家預測的2030年還要早了8年，少子化的步伐已在持續加快。此外，2022年的死亡率為158萬2033人，創下歷史新高。

根據《每日新聞》報導，厚生勞動省的最新數據顯示，2022年的出生數與前一年相比，減少了4萬3169人，降低了5.1個百分比，僅79萬9728人。而這也是日本1899年進行人口普查後，出生數首度跌破80萬大關，創下歷史新低。專家認為，疫情爆發導致生產意願降低也是原因之一。

已進入超高齡化社會的日本，2022年死亡數更是來到158萬2033人，比前一年增加了12萬9744人，增加8.9個百分比，是史上最高。而人口自然減少則是來到78萬2305人，創下歷史新高，也再一次證明，由於少子化與高齡化，日本的人口減少問題正在持續加劇。

國立社會保障暨人口問題研究所指出，原本預測日本的出生數至少要到2030年才會跌破80萬人，然而如今卻提早了8年，少子化的速度已經超越預期。