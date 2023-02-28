紀念蔡天鳳大愛　她創辦的浪浪保護團體「決定改名」

▲蔡天鳳生前曾出資，與朋友一起創立流浪動物保護團體。（圖／翻攝臉書）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭分屍殺害，她生前與朋友一起成立的流浪動物保護團體「愛豹仕愛心慈善機構」28日發文宣布，將把她的名字加入機構的名稱中，目前英文名稱已先改為「Abby & Paomes Charitable Org」，之後中文名稱也會更改，以紀念蔡天鳳對機構的付出。

「愛豹仕愛心慈善機構」在貼文中提到，「去年年中，Abby主動提出，香港太多需要幫助的浪浪，還有香港太多獨立義工出錢出力撫養浪浪，用盡自己的積蓄，而這班人是很無助，我們是否可以在這一點去做一點事幫助他們，所以我們決定成立這個慈善機構。」

「愛豹仕愛心慈善機構」指出，「而名字是她主動說她想低調，就用回豹太（蔡天鳳好友）貓貓的IG名字。很感謝妳一路以來對人對動物的愛、我們10天前才聚會，妳提出了很多很多的idea，我們無論如何也會繼續堅持下去！會跟住妳既理念，一路撐落去！」

「愛豹仕愛心慈善機構」也決定，將蔡天鳳的名字加入機構的名稱之中，以紀念她對機構的付出。目前，機構的英文名稱已經改為「Abby & Paomes Charitable ORG」，中文名稱也將會在正式完成公司改名手續後一次公布。