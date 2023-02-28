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社會 社會焦點 保障人權

國術館揉乳摸陰喊排毒！帶妻兒對質讓她更崩潰　女研究生也被害

記者游瓊華、許權毅／台中報導

台中一名張姓女子去年因肩膀受傷前往后里一間國術館治療，指控遭周姓男子搓揉胸部，甚至手掀開內褲，觸碰她下體，周男還稱是因肩膀受傷與胸口有關，需要進行淋巴腺排毒，但「搓揉乳房時間比治療時間久！」事後張女飽受內心煎熬，不堪受辱，將周男找出來對質，還全程錄影，離譜的是，周男帶著妻子、女兒現身，數度對張女道歉，但不斷強調沒有性侵、沒有惡意，全程都是調理，雙方不歡而散。

▲噁男國術館伸手進女患者內衣搓乳、摸下體。（圖／張小姐提供）

▲后里一家國術館負責人周姓男子遭張女指控，在進行治療時伸鹹豬手。（圖／張小姐提供）

▲噁男國術館伸手進女患者內衣搓乳、摸下體。（圖／張小姐提供）

▲張女將此事貼網到臉書社團，結果過往也有受害者發聲，張女驚現周男根本就是慣犯。（圖／張小姐提供）

張女在去年底向后里分駐所報警提告，周男今日受訪喊冤「沒有做過這種事，治療空間都是開放的，一切交給檢調。」警方則證實此案，已將周男以強制猥褻罪嫌函送台中地檢偵辦中。

▲噁男國術館伸手進女患者內衣搓乳、摸下體。（圖／張小姐提供）

▲周男強調沒有性侵、騷擾，都是調理，但也對張女道歉，周男兒女也在場目睹道歉經過。（圖／張小姐提供）

今天張女聽聞周男向媒體宣稱「沒有做過這種事！」氣憤不已，痛批周男及周妻狡辯說謊，也提供影片證明，雙方在土地公廟前對質，周男已向她認錯，惟讓她覺得離譜的是，周男認錯當下，周妻跟兒女全程一臉淡定。

▲噁男國術館伸手進女患者內衣搓乳、摸下體。（圖／張小姐提供）

▲周男也在社團發文強調清白，也說靜待偵查單位處理結果。（圖／張小姐提供）

張女指控，去年10月因左手肩膀旋轉肌拉傷，經由朋友介紹，前往后里一間老牌國術館治療，總共10個療程，每次500元。未料負責人周男假借治療名義，在第7次治療時，叫她躺下，又說肩膀拉傷跟乳房有關，逕自伸手進她的內衣，搓揉她的乳房。

張女表示，因為她長期手痛連換衣服都有困難，生活已經嚴重不便，雖然害怕周男，但還是前往國術館進行未完成的療程，未料接下來周男變本加厲，不僅搓揉她的胸部，甚至還打開內褲觸摸她下體，辯稱是「淋巴腺排毒」，導致她內心嚴重陰影，甚至失眠難以入睡。

▲噁男國術館伸鹹豬手。（圖／張小姐提供）

▲網友私訊張女透露自己跟母親也曾遭周男鹹豬手。（圖／張小姐提供）

張女也提到，她事後將此事PO到臉書社團，才驚覺周男根本是慣犯，要許多人留言回應也曾遭鹹豬手，甚至有研究所女學生跟母親也受害。事後她也向警方報案，要將這噁男繩之以法。
 

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