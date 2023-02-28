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蔡英文：讓台灣人尊嚴的活　是紀念二二八最好的方式

▲228事件76週年紀念日中樞紀念儀式，於台南市安平區228紀念公園舉行，總統蔡英文、行政院長陳建仁與台南市長黃偉哲等人與228事件受難者家屬等出席參加，典禮肅穆隆重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲228事件76週年紀念日中樞紀念儀式，於台南市安平區228紀念公園舉行，總統蔡英文、行政院長陳建仁與台南市長黃偉哲等人與228事件受難者家屬等出席參加，典禮肅穆隆重。（圖／記者林悅翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

二二八事件中樞紀念儀式今年移師台南舉行，總統蔡英文出席致詞時表示，讓台灣人尊嚴地追求自由與繁榮、尊嚴地跟世界來往、尊嚴地做自己，是她做為總統的責任。是為了世世代代的台灣人，「讓台灣人尊嚴的活，是紀念二二八最好的方式。」

二二八事件今屆滿76年，今年中樞紀念儀式於台南市安平區228紀念公園舉行，除了蔡英文，另行政院長陳建仁外、立法院長游錫堃與內政部長林右昌等人都到場。

蔡英文致詞時指出，去年9月，台南市二二八紀念館開始啟用。透過這個紀念館，大家能夠了解，湯德章、王育霖以及許多台灣前輩的事蹟。更重要的是，讓每個政府都知道，這些受難者前輩，用他們的生命，已經畫下台灣社會公平正義和民主自由的底線，這是絕對不能再犯錯。這就是為什麼，2016年以來，政府系統性地推動轉型正義的整體工程。

蔡英文說，她要感謝促轉會、監察院、行政院等單位，還有許多民間團體，從2016年以來鍥而不捨的努力，讓轉型正義工作，一步步打下更堅實的基礎。但是，她仍然要請各部會，務必堅定立場，加速落實各項工作。

蔡英文強調，轉型正義的工作是和時間在賽跑，而這些都是在場的受難者前輩和家屬們，長年期盼的事情，也是台灣民主化以後，政府責無旁貸的歷史任務。

蔡英文說，在台灣，正義和勇氣引領我們不斷追求自由和民主。二二八事件不只是書本上的歷史，它是活生生的事件。只要記取這段教訓，它將源源不絕，帶給台灣人正義和勇氣，面對新時代的挑戰。

蔡英文也提到，最近重新上映的《悲情城市》的一幕，電影中，文清的獄友留下血書給他的家人，上面寫，「你們要尊嚴的活，父親無罪」，「讓台灣人尊嚴地追求自由與繁榮、尊嚴地跟世界來往、尊嚴地做自己，是我做為總統的責任。不只是為了我們這一代，更為了世世代代的台灣人。讓台灣人尊嚴的活，是紀念二二八最好的方式。」

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