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雲林推動減碳生活行動年　邀國際學者共談「氣候變遷減緩與調適」

▲雲林縣政府推動減碳生活行動年，邀國際知名學者共談「氣候變遷減緩與調適」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府推動減碳生活行動年，邀國際知名學者共談「氣候變遷減緩與調適」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府訂定2023年為「減碳生活行動年」並辦理國際研討會，透過中正大學引薦國際氣候變遷專家Sybil Seitzinger教授，以「氣候變遷減緩與調適：國家及地方層級」為題發表演說，更安排國際氣候發展智庫趙恭岳執行長與副縣長謝淑亞共同進行深度與談，研商氣候變遷所帶來的挑戰與機會。

雲林縣長張麗善詞時表示，雲林縣積極推動各項施政作為以因應氣候變遷，中正大學及正心中學在推動減碳教育方面亦不遺於力，縣府訂定2023年為「減碳生活行動年」，優先擬定推動「低碳、負碳農業」及「落實淨零綠生活」兩大減碳主軸，分別訂定執行面向，逐步落實低碳行動。期望透過今日的研討會與國際學者的交流，建立更為宏觀的視野，為永續雲林的發展規劃出基礎穩固的路徑。

▲雲林縣政府推動減碳生活行動年，邀國際知名學者共談「氣候變遷減緩與調適」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府推動減碳生活行動年，邀國際知名學者共談「氣候變遷減緩與調適」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

Sybil Seitzinger教授為國際氣候變遷具高度聲譽之女性科學家，甫卸任加拿大卑詩省氣候對策太平洋研究院院長，目前為加國卑詩省維多利亞大學環境研究學院教授，並擔任加國氣候機構董事會副董事、荷蘭烏特勒支大學國際永續發展諮詢委員會委員，還曾榮獲美國地球物理聯盟終生成就獎等諸多榮譽。

專題演說中說明加國目前面臨熱浪、洪水與野火的極端氣候侵襲，積極建構2030的減排路徑，預計將清潔能源的占比提高至90%，並提出將大氣中過多的二氧化碳進行封存固化等碳捕捉機制作為解方之一，強調面對氣候變遷應該積極採取行動，為環境永續而努力。

▲雲林縣政府推動減碳生活行動年，邀國際知名學者共談「氣候變遷減緩與調適」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府推動減碳生活行動年，邀國際知名學者共談「氣候變遷減緩與調適」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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