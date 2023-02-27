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今本土比預估「少2千例」！連假效應發威　這天起將出現回補潮

▲▼指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情連24天下降，今（27）日更跌到7757例，較上周同期11808例大降35.8%。指揮中心發言人羅一鈞表示，疫情跌幅超過預期，預計周三、周四會出現回補潮，單日恐來到1.9至2萬例上下。指揮中心會觀察疫情回補效應，評估3/6校園口罩鬆綁是否能如期上路。

中央流行疫情指揮中心今日公布新7577例本土病例，另增168例境外移入、44例死亡。今日疫情也是繼去年4月26日Omicron疫情爆發以來再度跌破萬例。

羅一鈞表示，原本指揮中心預估今天確診數將落在9500至1萬例之間，今日通報數比預期少了2千例左右，若明日依然有類似現象，預期周三、周四通報數會來到1.9萬例至2萬例。

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羅一鈞也提到，今日疫情出現大跌幅，推估是228連假效應民眾不篩檢、醫院延遲通報所致，雖然預期連假後可能會有一波回補，但從與上周同期相比高達3成的降幅來看，也代表第三波疫情可能接近尾聲。

根據指揮中心統計，上周共新增9萬8613例本土病例，較前一周11萬4513例大降13.9%。人羅一鈞表示，目前指揮中心持續研議輕症免隔離、免通報研擬相關措施，若228連假與3/6校園口罩鬆綁後疫情仍穩定下降，有望在3月當中公布免隔離新措施。

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