差1公尺被活埋！開車遇土石流衝來　一路「瘋狂倒車」逃命影片曝

記者張寧倢／綜合報導

全球氣候變遷，中美洲國家薩爾瓦多近年來洪水、山崩等天災頻傳，薩爾瓦多當地一對男女先前在颱風天開車上山，前方突有幾棵大樹倒下，沒想到竟然是土石流，泥沙石礫與樹木隨著下坡快速傾瀉，距離車頭短短不到1公尺，他們差點就被連人帶車活埋，驚險倒車逃命的影片也在網路流傳。

▲薩爾瓦多首都附近山城先前曾發生土石流，當地人開車險被活埋。（圖／翻攝自Facebook）

一段網路影片顯示，首都聖薩爾瓦多南方約13公里的山城「Planes de Renderos」在2022年10月11日一級颶風「朱莉婭」（Julia）來襲時，當地一對男女開車上山，卻意外遭遇土石流，傾倒的樹木與流動土石，直接朝著車輛襲來，他們緊急倒車逃生。

傾瀉而下的泥流，距離車頭幾乎只有1公尺，倒車過程中車輛似乎還發生碰撞，可以聽見幾輛車狂按喇叭，驚險萬分。所幸影片最後，土石流動速度減緩，停在較平緩的路段，兩名男女也幸運逃過活埋危機。

根據半島電視台報導，朱莉婭颶風去年10月上旬強烈襲擊中美洲多國，造成至少28人死亡，其中有9人來自薩爾瓦多，當時薩爾瓦多河流氾濫、房屋倒塌，政府宣布全國進入緊急狀態，並開設了80個風暴避難所供災民躲避。