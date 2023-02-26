打2劑BNT「猛爆性心肌炎」亡　桃園女童獲兒童最高救濟金350萬元

▲打2劑BNT「猛爆性心肌炎」亡，桃園女童同年齡層最高救濟金350萬元。（圖／BNT疫苗／路透）

記者嚴云岑／台北報導

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）公布最新第196次會議紀錄，其中獲得救濟金額最高案例為桃園市官姓女童，年齡介於5至11歲，接種第二劑BNT疫苗疫苗3日突發失去意識送醫，經診斷為猛爆性心肌炎搶救不治，經專家審議核予救濟金350萬元，為該年齡層兒童接種疫苗救濟最高獲賠案例。

會議記錄顯示，個案心臟超音波結果顯示心收縮功能下降，經診斷為猛爆性心肌炎。病理解剖結果發現其心肌纖維全壁層呈現廣泛性淋巴球發炎細胞浸潤。

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指揮中心發言人羅一鈞受訪時表示，雖然心肌炎常見發生原因為病毒感染，而BNT疫苗係屬mRNA 疫苗，並不具致病力，不會造成感染症，相關檢查相關檢驗及檢查結果與接種 COVID-19 疫苗後可能發生心肌炎之臨床表現並不相符，但由於症狀與病程無法排除與接種BNT有關，仍依「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」死亡給付規定，核予救濟金350萬元補助；另給予喪葬補助30萬元。

羅一鈞提到，該案為5-11歲兒童接種疫苗受害救濟獲賠金額最高案例。根據國內統計，5-11歲兒童接種BNT發生率為百萬劑分之4.5至4.8。根據食藥署統計，5-11歲接種mRNA疫苗後發生心肌炎、心包膜炎案件共計19件，該年齡層接種疫苗量為260多萬件，換算發生率與國際相近。

該次會議中共核發10件疫苗救濟案例，除了該名女童之外，其餘核發的救濟金介於介於5000元至50萬元之間，分別接種AZ與莫德納疫苗。