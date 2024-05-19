台東慢旅走讀　「食魚教育體驗」50名額搶光

▲臺東慢旅走讀，食魚教育體驗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

臺東縣成功鎮位置緊鄰西北太平洋流黑潮西側陸地，溫暖洋流帶來豐富的海洋漁業資源，具有天然港灣的地理條件，是花東海岸最大的海洋漁業中心，同時也是臺東賞鯨活動據點。臺東縣政府為推廣海洋產業，今這周末在成功鎮新港漁港舉行海共生圈永續海洋推動暨產業推廣，成功慢旅走讀x食魚教育體驗，報名踴躍，公告後50個限量名額立即額滿。

臺東縣政府表示，東北季風在每年10月逐漸轉強，海洋魚類洄游至臺東海域，豐富漁業資源，使成功鎮成為花東地區重要的漁獲產地，主要漁獲類別為鰹魚、旗魚、鬼頭刀、鮪魚等，其中新港漁港更是旗魚的主要集散地。除此之外，成功鎮漁民仍留著古老鏢旗魚漁獵法，成為在地非常特殊的文化傳統。

財經處指出，成功鎮居民大多以海為生，產業發展與海洋息息相關，此次活動邀請專業老師帶領民眾從臺東市區出發，沿著東海岸走讀，走進成功鎮，讓民眾透過有趣的解說認識生態環保捕魚法、新港漁港漁獲拍賣、漁業文化生活歷史，發掘海洋產業文化脈絡與漁港魅力。在走讀活動中，辦理食魚教育體驗以及「食在地」美食饗宴，推動「從產地到餐桌，再從餐桌回產地」，邀請大慶柴魚店家，解說柴魚生產與製作，品嚐美味的海鮮料理，鼓勵在地漁產品消費、認識及關心海洋環境，促進有效漁業管理、永續利用海洋資源及永續發展。

走讀活動也讓參與民眾彼此分享活動心得，藉由活動增進民眾對漁港文化和海洋生態的認識，促進地方產業發展以及落實海洋保育的具體行動。