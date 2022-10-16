林下經濟新增台灣山茶　南投林管處廣邀林農參與經營護「三生」

▲南投林管處和茶改場首度公開林下經濟新品項「台灣原生山茶（眉原山品系）」。（圖／南投林管處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投世界茶博會今天歡喜落幕，林務局南投林區管理處與茶葉改良場魚池分場日前推出「林下經濟」新增品項─台灣原生山茶，藉此讓外界明瞭林下經濟政策，也讓經營公私有森林的林農可認識台灣原生山茶的友善經營模式：在長久經營森林的時程中，除可獲得短期經濟上的支撐，亦可生產出高品質的森林副產品，兼顧生產、生活、生態等「三生」功能。

南投林管處日前參與2022國姓鄉農會農特產品推動食農教育展，邀請民眾品嘗台灣原生山茶，結合食農教育及林下經濟推廣；林管處表示，台灣山茶是台灣原生植物，樹齡可達百年，在維護台灣山茶基因多樣性與產業收益的前提下，中部地區僅提供種植眉原山品系，生長環境介於海拔700至1650公尺。

南投林管處長李政賢指出，農委會110年11月19日修正《林下經濟經營使用審查作業要點》，將台灣山茶新增為林下經濟品項，林農經營3年後即可採摘、收成；該要點也新增容許保安林範圍的國土保安用地得經營林下經濟，於顧及保安林功能前提下，容許地主或承租人進行林下品項經營，以嘉惠保安林周遭山村居民，更能強化林地林用誘因，也為消費市場帶來更多優質的森林產品。

林管處說明，林務局規劃的林下經濟栽植方式，以順坡及單一條列行距1.5公尺與既有林木混植；培育過程中，台灣山茶須維持其自然生長不以截幹矮化、嫁接及淨土等農藝方式經營，林務局及所屬南投林區管理處與林業試驗所積極投入台灣山茶苗培育，今年已可開放5000株苗木供林農登記申購，每株售價為120元，栽培面積以2公頃為上限，每公頃栽植株樹以1111株為上限。

林管處邀請中部地區有意經營林下經濟-台灣山茶的公私有林農，苗木申購部分可就近洽南投林管處各工作站或作業課窗口（049-2365226轉2203、張小姐）。