桃園設計庫進駐品牌聯展　24組團隊展現桃園設計力

▲桃園設計庫進駐品牌聯展。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局25日表示，桃園設計庫今年進駐團隊陣容亮眼、能量強大，首場精選作品展「啟航．薈萃－桃園設計庫進駐品牌聯展」，即日起至3月8日展出，「啟航．薈萃」，寓意為進駐、匯聚在桃園設計庫的青年設計人才都是設計業界的下一個明日之星，將以桃園設計庫為據點開啟他們創業夢想的航程。

青年局表示，本次聯展共有24組團隊參展，其中「LanfangLin illustration」為平面設計師林蘭芳的個人品牌，擅長以抽象的線條及色塊創作，而「三本設計製造SAMPLE DESIGN STUDIO」是設計師陶範本的個人品牌，專注於工業設計及產品開發，曾開發一款可折疊不銹鋼「溜搭折疊碗」，其方便及環保的特性亦獲得台灣文博會文創精品獎的肯定。

另外「Cuber Lab 可比樂比有限公司」是設計師楊晴雯成立的個人工作室，擅長品牌視覺設計、UI/UX設計及APP設計，曾為健身房開發一款兼具美觀及方便性健身APP，今年桃園設計庫進駐團隊類型多元，包含平面設計、商品設計及網頁設計等，期待各類型的設計需求都能在桃園設計庫一次滿足。

青年局局長侯佳齡表示，桃園設計庫持續投入資源培育新銳設計師，除了提供舒適的進駐空間外，更定期安排專業顧問提供創業輔導，並積極尋求商業媒合機會提供進駐者發揮的空間。