極致夢幻「三色櫻花」現身！把握連假衝武陵賞櫻　錯過要等到明年

記者哈勇嘎奧／台中報導

國內賞櫻熱點武陵農場素有櫻花博物館美稱，園內種植約有兩萬一千多株的櫻花、及近二十種櫻花品種聞名全台，近日更有賞影遊客發現美到極致夢幻的「三色櫻」現身，更是武陵農場櫻花季賞櫻的亮點之一，在2月底前後正是觀賞三種顏色櫻花齊開的時候，民眾更是要把握228連續假期前往欣賞，錯過可就要等明年了。

▲武陵農場特有的賞櫻畫面三色櫻，在228連假前來欣賞正是時候。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝，下同）

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「三色櫻」就是出現由三種不同顏色的櫻花同時在同個地點同時綻放形成超神奇超夢幻的色彩變化，包括深紅色的櫻花，如緋寒櫻、八重櫻、加上粉紅色系的櫻花，如紅粉佳人、昭和櫻、吉野櫻， 及白色系的櫻花，如霧社櫻、福爾摩沙櫻、太平山櫻，所形成的三種不同顏色櫻花同框，所創造出來櫻花色彩變化的極致之美，賞櫻遊客親眼目睹，紛紛表示，第一次看到如此夢幻般的色彩斑斕又多元層次櫻花，都深深陶醉在夢幻三色櫻之中，都說也只有在武陵農場擁有那麼多櫻花樹數量及不同品種，才有機會看在同地點出現三色櫻的美麗景色，即使去日本賞櫻，也不見得看得到如此夢幻的場景，若搭配後面的青山、藍天、白雲更是美麗萬分。

武陵農場副場長胡發特韜表示，在武陵農場要觀賞三色櫻最主要的時間會落在在2月底前後，也就是在228連假時節特別容易看到，主要是因為較早開花深紅色的緋寒櫻部分尚未凋謝，加上盛開中粉紅色的紅粉佳人，與初開的台灣原生種白色的霧社櫻，同時於同地點，可說得到天時地利洽到好處，才能同框現身，無怪乎獲得「巷子裡」真正內行的行家青睞，每年到這時節紛紛吸引諸多專業攝影的愛好者來到武陵的三色櫻秘境取景拍照！若有規劃在228連假來武陵農場觀賞櫻，千萬不要錯過這精彩的武陵農場秘境！最推薦的武陵農場「三色櫻」的地點就在武陵農場波浪道至觀魚台之間的霧社櫻花林群附近。雖然很多遊客都有來過武陵農場來賞櫻，但真正有幸能一睹武陵「三色櫻」廬山真面目的遊客卻又少之又少，有時候來太早了看不到，來太晚了也看不到，就算來的時節對了，若不知道「三色櫻」秘境的地點也還是徒勞無功看不到，目前正是觀賞武陵農場「三色櫻」最佳的觀賞時節，來了千萬不要錯過，錯過了，就要再等明年的櫻花季了！