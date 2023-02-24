男家族出遊昏倒無呼吸心跳　送醫驚見「食道塞滿食物」1小時才清完

▲陳男跟家人出遊胸痛昏倒，當場無呼吸心跳，送醫才發現食道塞滿食物...（示意圖／pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

83歲陳姓老翁日前跟家人到苗栗大湖遊玩，但飯後胸口疼痛，隨即昏倒，當場失去呼吸心跳。經搶救後，陳翁被緊急送醫，結果醫生發現他食道塞滿食物，花了1個多小時將食物全部取出，這才得知老翁是因食道阻塞胸痛，加上食物嗆到呼吸道，造成休克和呼吸衰竭。

苗栗市大千綜合醫院24日分享這起醫療案例，談到陳姓老翁赴苗栗遊玩，飯後感到胸口疼痛，休息後雖有改善，但上車回家前突然昏倒在地，當場無呼吸心跳，經急救恢復血壓、心跳後，緊急送醫救治。

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老翁到院後，立刻接受心臟內科檢查，但查無問題，直到醫生發現無法順利放置鼻胃管，使用內視鏡檢查，才赫見老翁食道塞了滿滿食物，當即花費1個多小時將食物全數取出。

大千醫院肝膽腸胃科主任洪吉來表示，食道是胃腸道中最常發生食物或異物阻塞的部位，多數的阻塞最後都可自行通過，僅少部分患者需要內視鏡介入處理。不過，若阻塞的物體在食道中停留超過24小，可能發生壓力性壞死和穿孔風險，需特別留意。

洪吉來指出，食道阻塞大部分發生在老人及小孩身上，原因多是咀嚼功能不佳或誤食異物。當食道阻塞時，最主要的症狀是吞嚥困難，且因無法吞嚥，口中會有分泌過多的唾液。

洪吉來提醒，常見的症狀還包括胸骨後方有脹滿感、吞嚥痛、噁心、窒息、呼吸窘迫和衰竭等，所以長輩或小朋友吃東西應細嚼慢嚥，也要避免吃太硬或不好消化的食物，才不會造成食物阻塞的危險。