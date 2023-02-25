　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

28歲名媛「頭顱不見」剩雙腿！港警出動「水鬼隊」封鎖墳場搜屍

▲▼蔡天鳳。（圖／翻攝自Instagram／xxabbyc）

▲蔡天鳳慘遭殺害分屍，頭顱尚未尋獲。（圖／翻攝自Instagram）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭分屍，雙腿已經在冰櫃中被發現，但頭顱、身體及雙手仍未尋獲，香港警方懷疑已經被丟棄，將於25日下午在將軍澳華人永遠墳場展開搜索，並可能派出「水鬼隊」協助下水進行打撈。

根據港媒報導，香港警方24日在兇案現場的冰櫃中找到了蔡天鳳的雙腿，其中大腿肉已經被削到見骨，小腿則較為完整。警方還發現了兩鍋混有人體組織的湯，兩鍋湯幾乎全滿，裡面有大量碎肉，已被送往化驗。

▼涉有重嫌的前夫已失蹤，網友發文懸賞。（圖／翻攝臉書）

▲▼蔡天鳳網傳在逃前夫照片。（圖／記者葉國吏攝）

不過，蔡天鳳的頭顱、身體以及雙手卻未在現場尋獲，警方懷疑已經遭到丟棄，於25日下午封鎖了將軍澳的華人永遠墳場，派出數十名警員展開地毯式搜索。

另外，由於附近有儲水池，警方也可能派出俗稱「水鬼隊」的飛虎隊「水上攻擊隊」協助打撈。

消息指出，案件的主嫌為蔡天鳳前夫的父親，他在2月租了一個房子，安排長子（前夫哥哥）21日開車去接蔡天鳳，並在車內將其迷昏，接著把人載回租屋處，實施殺害、分屍以及烹煮，再將煮熟的殘肢分批帶往遠處丟棄。

目前，前夫的父母以及哥哥已經被逮捕，但前夫則下落不明。

▼蔡天鳳幾年前再婚，但仍持續照顧前夫一家生計。

▲▼蔡天鳳再婚嫁譚仔太子爺，婚宴豪奢禮服掛滿金飾。（圖／翻攝自臉書／林盛斌）

ET快訊
大學校園全面禁菸！　撤除所有吸菸區
名媛「頭顱不見」剩雙腿！港警出動「水鬼隊」封鎖墳場搜屍
迪麗熱巴瘋傳懷孕！　機場新照「真實身材現形」
新莊Costco周圍「離奇噁味」臭4天！　居民要戴2層口罩
聯合國默哀烏克蘭　俄羅斯代表「拿筆狂敲麥克風」打斷！
請走祖先！年輕人不想拜「少1動作」　4男丁全死了
奇蹟女孩罹癌截肢二度復發　學測54級分可望錄取台大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

28歲名媛「頭顱不見」剩雙腿！港警出動「水鬼隊」封鎖墳場搜屍

再婚後仍照顧前夫一家！香港名媛「買豪宅送前公公」卻遭分屍煮湯

香港名媛被分屍煮湯　警只找到殘缺雙腿「頭顱、身體、手」不見了

香港名媛分屍案！前夫「一家4人」為千萬下殺手　3人被逮前夫在逃

清朝第一大貪官有多富？超狂豪宅一根柱子上百億　花園佈滿「蝙蝠」

分屍香港名媛「涉案前夫」照曝光！　網友懸賞781萬緝兇

16歲少年課金88萬要求退款　一查驚見他陪打電動「早狂賺789萬」

職缺「養雞場長」月薪17.6萬　眾人一看地點怕了：再多錢也不去

28歲名媛遭碎屍「煮成2鍋人肉湯」　警破門驚見電鋸、切肉機

香港28歲名媛遭分屍！被載走最後身影曝光　駕駛身份竟是他

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

陳妍希爆「陳曉生活技能0」遭轟　曝他貼心舉動「飯前幫試每道菜」

圭賢「唯一沒按PICK」被虧爆XD　朴載範笑：要不要下車謝罪？

李寶英《代理公司》被母拋棄35年　「媽媽，我很想妳...」她大淚崩

最大漢神百貨簽約　800家品牌進駐4.5萬坪商場

28歲名媛「頭顱不見」剩雙腿！港警出動「水鬼隊」封鎖墳場搜屍

再婚後仍照顧前夫一家！香港名媛「買豪宅送前公公」卻遭分屍煮湯

香港名媛被分屍煮湯　警只找到殘缺雙腿「頭顱、身體、手」不見了

香港名媛分屍案！前夫「一家4人」為千萬下殺手　3人被逮前夫在逃

清朝第一大貪官有多富？超狂豪宅一根柱子上百億　花園佈滿「蝙蝠」

分屍香港名媛「涉案前夫」照曝光！　網友懸賞781萬緝兇

16歲少年課金88萬要求退款　一查驚見他陪打電動「早狂賺789萬」

職缺「養雞場長」月薪17.6萬　眾人一看地點怕了：再多錢也不去

28歲名媛遭碎屍「煮成2鍋人肉湯」　警破門驚見電鋸、切肉機

香港28歲名媛遭分屍！被載走最後身影曝光　駕駛身份竟是他

大專校園全面禁菸！　教部發文：2月底前撤除所有吸菸區與器物

《魷魚2》7月開拍！導演證實：面具男回歸　殺人機器是「她男友」

古巴感謝提前來台熱身賽　教頭稱讚台灣球風

228連假交通疏導車潮湧　東警分局長熱咖啡暖警心

28歲名媛「頭顱不見」剩雙腿！港警出動「水鬼隊」封鎖墳場搜屍

「昇豐128號」公海失聯7天！船上2衛星電話打不通　美派機協同搜索

林俊傑北美開唱病倒險失聲「滿桌藥物照曝光」　經紀公司親揭現況

大膽竊賊神明前「鐵片沾膠」偷香油錢　當場被抓包下場曝光

蔡依林「見面第一句話逼哭她」！莫莉激動落淚全被拍：等了21年

80歲還在拖地！工友背影太心酸　學生超暖「募款830萬」助他退休

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

大陸熱門新聞

創辦人媳婦遭分屍　譚仔集團回應

28歲名媛遭電鋸、切肉機碎屍　煮成2鍋湯

香港28歲名媛被殺　屍體遭肢解

香港名媛遭分屍　最後身影曝光

養雞場長月薪17.6萬　眾人一看地點怕了

香港28歲名媛分屍案！　網傳涉案前夫照片懸賞781萬

16歲少年課金88萬逼退款　靠打電動賺789萬

小六童「全身冒紅斑」！轉診大醫院：已癌症晚期

香港名媛分屍案！　前夫「一家4人」為千萬下殺手

香港名媛被分屍煮湯　「頭手身」不見了

清朝第一大貪官有多富？超狂府邸曝

她傳「5個字」後男友猝死　法院判賠73萬

名媛遭碎屍亡　警抵現場！鄰居：曾有女人叫聲

再婚後仍照顧前夫一家！香港名媛卻遭分屍

更多熱門

相關新聞

碎屍名媛前夫8年前疑涉「千萬詐騙案」

碎屍名媛前夫8年前疑涉「千萬詐騙案」

香港發生28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）遭殺害碎屍的慘案，涉案人竟是前夫一家，主謀是65歲前公公。而她的前夫目前還在逃被警方追緝，網友發8年前一樁詐騙案，涉案男子疑似就是蔡天鳳前夫，曾登上新聞版面。

28歲名媛變人肉煲湯「閨蜜嚇哭發聲了」！

28歲名媛變人肉煲湯「閨蜜嚇哭發聲了」！

28歲碎屍名媛被侮辱「知名主持人罕見動怒」

28歲碎屍名媛被侮辱「知名主持人罕見動怒」

名媛烹屍案...高大成指煮人肉湯是這原因

名媛烹屍案...高大成指煮人肉湯是這原因

名媛慘死…台貴婦網紅怒「加碼390萬賞金抓前夫」

名媛慘死…台貴婦網紅怒「加碼390萬賞金抓前夫」

關鍵字：

蔡天鳳香港名媛分屍

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道重大車禍！大水泥管砸落擊落多車　全線封閉

創辦人媳婦遭分屍　譚仔集團回應

獨／哆奇員工全離職苦主虧大了

28歲名媛遭電鋸、切肉機碎屍　煮成2鍋湯

遭分屍名媛是「天王嫂閨蜜」！IG最後貼文曝

28歲碎屍名媛「主謀是65歲前警察公公」！恐怖殺機曝

香港28歲名媛被殺　屍體遭肢解

名媛烹屍案...高大成指煮人肉湯是這原因

遭斷頭碎屍28歲名媛「超狂背景起底」！身價破億

周迅爆秘婚「23年摯友男星」！　網一面倒挺

學生重拳連擊女師　只因Switch被沒收

婚禮當天　新娘目睹「新郎被哺乳畫面」崩潰

香港名媛遭分屍　最後身影曝光

28歲名媛變人肉煲湯「閨蜜嚇哭發聲了」！

女星自爆「初夜」給超帥前任　試車結果超傻眼

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面