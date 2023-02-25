28歲名媛「頭顱不見」剩雙腿！港警出動「水鬼隊」封鎖墳場搜屍

▲蔡天鳳慘遭殺害分屍，頭顱尚未尋獲。（圖／翻攝自Instagram）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭分屍，雙腿已經在冰櫃中被發現，但頭顱、身體及雙手仍未尋獲，香港警方懷疑已經被丟棄，將於25日下午在將軍澳華人永遠墳場展開搜索，並可能派出「水鬼隊」協助下水進行打撈。

根據港媒報導，香港警方24日在兇案現場的冰櫃中找到了蔡天鳳的雙腿，其中大腿肉已經被削到見骨，小腿則較為完整。警方還發現了兩鍋混有人體組織的湯，兩鍋湯幾乎全滿，裡面有大量碎肉，已被送往化驗。

▼涉有重嫌的前夫已失蹤，網友發文懸賞。（圖／翻攝臉書）



不過，蔡天鳳的頭顱、身體以及雙手卻未在現場尋獲，警方懷疑已經遭到丟棄，於25日下午封鎖了將軍澳的華人永遠墳場，派出數十名警員展開地毯式搜索。

另外，由於附近有儲水池，警方也可能派出俗稱「水鬼隊」的飛虎隊「水上攻擊隊」協助打撈。

消息指出，案件的主嫌為蔡天鳳前夫的父親，他在2月租了一個房子，安排長子（前夫哥哥）21日開車去接蔡天鳳，並在車內將其迷昏，接著把人載回租屋處，實施殺害、分屍以及烹煮，再將煮熟的殘肢分批帶往遠處丟棄。

目前，前夫的父母以及哥哥已經被逮捕，但前夫則下落不明。

▼蔡天鳳幾年前再婚，但仍持續照顧前夫一家生計。

