再槓郭台銘高價蛋！林楚茵5點狂轟　「和永齡就是同一批人在運作」

▲林楚茵指出，賣高價蛋的吉品和永齡基金會是同一批人運作。（圖／左，記者林敬旻攝／右，記者屠惠剛攝）



記者崔子柔／綜合報導

台灣近期陷入蛋荒與蛋價飆漲問題，鴻海創辦人郭台銘日前痛批民進黨沒做出有效作為，引起一番討論。民進黨立委林楚茵23日指控，郭台銘自家品牌「吉品養生X永齡農場」的蛋12顆賣228元高價，永齡基金會則澄清沒有生產雞蛋，林楚茵今（25）日凌晨又發5點聲明，「和永齡就是同一批人在運作」。

林楚茵指出，永齡基金會的聲明內容，只說了蛋不是來自永齡農場，但沒有否認郭董和吉品養生的關係，她列出5點表示：

1、吉品養生跟永齡農場就是品牌合作

2、吉品的創辦人白佩玉就是永齡農場的執行長

3、吉品跟永齡養生的公司登記地址甚至一模一樣

4、吉品在104徵才網的公司簡介寫到2015年受永齡基金會委託管理永齡農場

5、話說從頭，郭董看重兩位女將投入鴻海農業大計

▲永齡和吉品的登記地址相同。（圖／翻攝自Facebook／林楚茵）



林楚茵最後說道，雞蛋是吉品賣的，產地不一定來自永齡農場，但是「吉品和永齡就是同一批人在運作」，強調「郭董在製造蛋蛋危機之前，怎麼不先去看看自家人的賣場還有一堆蛋？」

▼林楚茵回應。（圖／翻攝自Facebook／林楚茵）

