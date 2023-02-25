　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

再槓郭台銘高價蛋！林楚茵5點狂轟　「和永齡就是同一批人在運作」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲林楚茵指出，賣高價蛋的吉品和永齡基金會是同一批人運作。（圖／左，記者林敬旻攝／右，記者屠惠剛攝）

記者崔子柔／綜合報導

台灣近期陷入蛋荒與蛋價飆漲問題，鴻海創辦人郭台銘日前痛批民進黨沒做出有效作為，引起一番討論。民進黨立委林楚茵23日指控，郭台銘自家品牌「吉品養生X永齡農場」的蛋12顆賣228元高價，永齡基金會則澄清沒有生產雞蛋，林楚茵今（25）日凌晨又發5點聲明，「和永齡就是同一批人在運作」。

林楚茵指出，永齡基金會的聲明內容，只說了蛋不是來自永齡農場，但沒有否認郭董和吉品養生的關係，她列出5點表示：

1、吉品養生跟永齡農場就是品牌合作
2、吉品的創辦人白佩玉就是永齡農場的執行長
3、吉品跟永齡養生的公司登記地址甚至一模一樣
4、吉品在104徵才網的公司簡介寫到2015年受永齡基金會委託管理永齡農場
5、話說從頭，郭董看重兩位女將投入鴻海農業大計

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲永齡和吉品的登記地址相同。（圖／翻攝自Facebook／林楚茵）

林楚茵最後說道，雞蛋是吉品賣的，產地不一定來自永齡農場，但是「吉品和永齡就是同一批人在運作」，強調「郭董在製造蛋蛋危機之前，怎麼不先去看看自家人的賣場還有一堆蛋？」

▼林楚茵回應。（圖／翻攝自Facebook／林楚茵）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

ET快訊
香港28歲名媛遭分屍！被載走最後身影曝光　駕駛身份竟是他
9縣市低溫！冷氣團發威今晚下探8℃　太平山有機會下雪
快訊／連假首日國道重大車禍！大水泥管砸落擊落多車　全線封閉
分屍香港名媛「涉案前夫」照曝光！　網友懸賞781萬緝兇
前白宮國安顧問呼籲美承認台灣　軍艦停靠高雄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

再槓郭台銘高價蛋！林楚茵5點狂轟　「和永齡就是同一批人在運作」

林楚茵槓上郭台銘　鴻海「永齡基金會」回應了：從未生產雞蛋

破9成政治檔案遭隱蔽　范雲提案揭威權打手：列在選舉公報

快訊／北部空域偵獲氣球　空軍轉用在空機實施查證

陳建仁立院初戰功課做滿滿　詢答表現四平八穩、朝野一片祥和之氣

「發現金」政策宣導費達7400萬　藍委：又要養網軍搞大內宣？

「綠白合」藍痛失衛環召委　賴士葆憂監督「疫苗採購弊端」受阻

缺蛋問題延燒！　陳吉仲負面聲量飆漲至41%

「恩恩案」侯友宜等3人獲不起訴　新北市府：尊重司法

民進黨踢爆林明溱5年公務出訪133次　考察報告竟全是亂碼

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

李寶英《代理公司》被母拋棄35年　「媽媽，我很想妳...」她大淚崩

圭賢「唯一沒按PICK」被虧爆XD　朴載範笑：要不要下車謝罪？

陳妍希爆「陳曉生活技能0」遭轟　曝他貼心舉動「飯前幫試每道菜」

萬華2女見醉男1搭訕1偷錢　他5萬現金不見大吼人跑光

再槓郭台銘高價蛋！林楚茵5點狂轟　「和永齡就是同一批人在運作」

林楚茵槓上郭台銘　鴻海「永齡基金會」回應了：從未生產雞蛋

破9成政治檔案遭隱蔽　范雲提案揭威權打手：列在選舉公報

快訊／北部空域偵獲氣球　空軍轉用在空機實施查證

陳建仁立院初戰功課做滿滿　詢答表現四平八穩、朝野一片祥和之氣

「發現金」政策宣導費達7400萬　藍委：又要養網軍搞大內宣？

「綠白合」藍痛失衛環召委　賴士葆憂監督「疫苗採購弊端」受阻

缺蛋問題延燒！　陳吉仲負面聲量飆漲至41%

「恩恩案」侯友宜等3人獲不起訴　新北市府：尊重司法

民進黨踢爆林明溱5年公務出訪133次　考察報告竟全是亂碼

遭斷頭碎屍28歲名媛「超狂背景起底」！身價破億　IG全是大咖合照

清朝第一大貪官有多富？超狂豪宅一根柱子上百億　花園佈滿「蝙蝠」

蔡天鳳7年前再婚譚仔太子爺「禮服掛滿金飾」　豪奢照瘋傳…他全黑圖發聲

統聯客運3／6起2階段調漲！29條路線貴5%　監理所：已協調縮小漲幅

韓國提前來台情蒐中華隊　前三星獅總教練領軍

快訊／連假首日國道重大車禍！大水泥管砸落擊落多車　全線封閉

Sandy傳「兒子大腳踢肚照」　吳宗憲吐近況：她肚子現在很大了

外送員竟被要求「幫討債」　網友譏笑這服務：行規抽三成

染疫後帶狀疱疹發作機會增15%！長在3部位較危險「恐失禁、損視聽力」

必搶美妝優惠！品木宣言靈芝精萃送靈芝水、水美媒破千價值噴霧免費拿

貓女兒埋懷裡大哭2分鐘　奴才傻眼：是有多委屈？

政治熱門新聞

林楚茵槓上郭台銘　永齡基金會回應了

快訊／林宅血案關鍵「三0七會報」！　警總毀證帶風向、介入司法調查

快訊／林宅滅門血案關鍵事證曝　專業殺手所為、軍方鷹派涉重嫌

林明溱以訟止謗　力求「溱相大白」

林楚茵5點轟郭台銘　「自家人賣場還有一堆蛋」

民進黨踢爆林明溱5年公務出訪133次　考察報告竟全是亂碼

快訊／北部空域偵獲氣球　空軍轉用在空機實施查證

來台自由行發5000挨轟「真是盤子」　藍委提1建議

陳建仁立院初戰功課做滿滿　詢答表現四平八穩、朝野一片祥和之氣

陳吉仲稱「冬天吃火鍋釀缺蛋」　朱立倫：夏天怪吃雞蛋冰嗎？

破9成政治檔案遭隱蔽　范雲提案揭威權打手：列在選舉公報

蔡英文接見土耳其震災台灣搜救隊　搜救犬「偷親」總統裝沒事

北市動物園「二房東」欠款逾2000萬　下游餐飲業叫苦

雙北1280月票退場　蔣萬安喊話：客運、鐵路中央全額補

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

創辦人媳婦遭分屍　譚仔集團回應

遭分屍名媛是「天王嫂閨蜜」！IG最後貼文曝

香港28歲名媛被殺　屍體遭肢解

獨／哆奇員工全離職苦主虧大了

周迅爆秘婚「23年摯友男星」！　網一面倒挺

香港名媛遭分屍　最後身影曝光

台灣大砍價85億　正式合併台灣之星

婚禮當天　新娘目睹「新郎被哺乳畫面」崩潰

女星交往3月閃婚「節目熱吻放閃」　6年後離婚了

獨／張立昂胸悶就醫「肺塌陷」緊急插管手術

女星自爆「初夜」給超帥前任　試車結果超傻眼

吳宗憲錄大陸節目重摔！躺地「鐵條插出」畫面曝

劉亞仁體毛被驗出「第三種毒」　公司回應

最難訂日料吃到飽台北第2間店來了

28歲名媛遭電鋸、切肉機碎屍　煮成2鍋湯

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面