快訊／香港28歲名媛被殺「屍體遭肢解」　冰櫃找到頭顱殘肢

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香港28歲名媛蔡天鳳被殺　「屍體遭肢解」冰櫃找到頭顱殘骸

▲▼金錢糾紛動殺機　名媛蔡天鳳大埔龍尾村遭碎屍　前夫3家屬被捕。（圖／翻攝自IG）

▲香港名媛、女模特兒蔡天鳳被殺，屍體遭兇嫌肢解。（圖／翻攝自IG／xxabbyc）

記者趙蔡州／綜合報導

香港大埔龍尾村22日發生一起驚悚殺人案，死者是日前被警方通報失蹤的名媛、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳（Abby Choi），且她的遺體遭到兇嫌肢解碎屍，甚至有部分殘肢遭到烹煮，另有部分在冰櫃中被找到。香港警方調查後，認為蔡天鳳的前夫一家人涉嫌重大，目前已將前夫一家人（共2男1女）逮捕到案，詳細情況仍待調查。

▲▼香港28歲名媛蔡天鳳。（圖／翻攝自ig）

▲▼香港28歲名媛蔡天鳳。（圖／翻攝自ig）

▲香港28歲名媛蔡天鳳。（圖／翻攝自IG／xxabbyc）

綜合港媒報導，香港警方22日在官方網站上公布蔡天鳳的失蹤訊息，內文稱28歲中國籍女子蔡天鳳於21日失蹤，最後一次被監視器拍到是21日下午2點15分，當時她正要到大埔科進路一間學校接送，與前夫所生的女兒放學，不料卻再也找不到人，親人發現一直聯繫不上蔡天鳳，才趕緊報警求助。

由於事件疑點重重，後續轉由香港警務處西九龍總區重案組接受調查，警方追查後認為蔡天鳳遇害可能相當高，因此不斷調閱沿線監視器畫面追查，並於24日下午在大埔龍尾村一間房屋內發現蔡天鳳的屍體，且屍身遭到肢解，頭顱及殘肢被放在冰櫃中。

▲▼金錢糾紛動殺機　名媛蔡天鳳大埔龍尾村遭碎屍　前夫3家屬被捕。（圖／香港警務處）

▲香港警方公布蔡天鳳的失蹤消息。（圖／香港警務處）

蔡天鳳早年與前夫結婚並育有2子女，離婚後與現任丈夫、譚仔米線創辦人的兒子於2016年12月結婚，婚後仍有持續照顧前夫及其家人，不料前夫家有人貪得無厭，經常找她索討金錢花用，懷疑有人因金錢糾紛動了殺機。港警調查後認為，前夫一家中有2男1女涉嫌重大，目前已3人逮捕到案，詳細情況待進一步釐清。

蔡天鳳肌膚白皙長相秀麗，平日穿著也相當會打扮，2012年在IG等各社群平台創立帳戶後，最初只分享一些名牌包包、首飾及服裝穿搭，2016年後開始接受著名品牌邀請出席時尚活動，更數次登上知名的時尚雜誌版面，IG至今累計有8萬名粉絲，不過她從來沒在IG上分享與家人的合照。

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