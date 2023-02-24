極限健身中心桃園2店驚傳熄燈...4／1停業　備妥4千萬接受退費

▲桃園市政府消保官昨天到極限健身中心中壢店稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

極限健身中心驚傳熄燈！桃園市消保官在228連假前接獲極限健身中心業者電話通知，中壢、平鎮兩分店將於4月1日起停業，業者配合消保官要求，將備妥至少4,000萬元退費準備金，以供後續退費用途，消保官也籲請極限健身中心中壢店、平鎮店會員與消費者，須留意業者公告期限前使用服務或及時辦理退費，以維護自身權益避免紛爭。

最近這三年受到新冠肺炎疫情影響，極限健身中心苦撐但最後仍不敵連年虧損，其中全盛時期桃園共有13家分店，去年11月起陸續傳出關店停業訊息，其中中壢、平鎮兩家分店將於4月1日起熄燈。

桃園市消保官李大鵬指出，桃園市從去年下半年開始陸續發生幾起指標案件，包括桃園區中正路上「國際綜合運動館」於去年9月26日無預警停業，停業前還在網路上公告要求消費者耐心等待新店開幕，但消費者等到的卻是李姓業者落跑，對消保官協商通知開會公文都如數退還，態度真的很惡劣。

▲極限健身中心中壢店昨天已貼出停業公告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

李大鵬還舉例，從桃園發跡，場館據點曾遍布六都的極限健身中心，今年2月23日先行以電話通報消保官，所屬中壢店、平鎮店將在現場張貼公告，提前1個月預告消費者將於今年4月1日停業，自3月1日起在兩間分店現場受理退費申請。業者也配合消保官要求，備妥超過至少4,000萬元退費準備金，以供後續退費之用，並提供學員名冊與承諾每週回報消保官退費進度與退費準備金支付情形。

▲桃園市政府消保官昨天到極限健身中心中壢店了解業者停業準備。（圖／記者沈繼昌翻攝）

另一名消保官陳琬瑩表示，今年1月上旬，桃園市私立英代語文短期補習班同樣無預警宣告結束營業，分班據點包含新北、桃園與新竹，讓上百位消費者措手不及。補習班負責人雖於最後一個營業日通報桃園市政府教育局，持續配合善後，但迄今未提出任何實質性賠償，居於弱勢的消費者仍然只能失望無奈。

據了解，目前極限健身中心蘆竹區南崁店持續營業中，消保官籲請極限健身中心中壢店及平鎮店的會員，一定要在業者公告之期限前使用服務或及時辦理退費，以維護自身權益。若有消費問題，可於上班時間撥打全國消費者服務專線1950諮詢，或向桃市府消費者服務中心提出申訴。