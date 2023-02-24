　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

極限健身中心桃園2店驚傳熄燈...4／1停業　備妥4千萬接受退費

▲桃園市政府消保官昨天到極限健身中心中壢店稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府消保官昨天到極限健身中心中壢店稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

極限健身中心驚傳熄燈！桃園市消保官在228連假前接獲極限健身中心業者電話通知，中壢、平鎮兩分店將於4月1日起停業，業者配合消保官要求，將備妥至少4,000萬元退費準備金，以供後續退費用途，消保官也籲請極限健身中心中壢店、平鎮店會員與消費者，須留意業者公告期限前使用服務或及時辦理退費，以維護自身權益避免紛爭。

最近這三年受到新冠肺炎疫情影響，極限健身中心苦撐但最後仍不敵連年虧損，其中全盛時期桃園共有13家分店，去年11月起陸續傳出關店停業訊息，其中中壢、平鎮兩家分店將於4月1日起熄燈。

桃園市消保官李大鵬指出，桃園市從去年下半年開始陸續發生幾起指標案件，包括桃園區中正路上「國際綜合運動館」於去年9月26日無預警停業，停業前還在網路上公告要求消費者耐心等待新店開幕，但消費者等到的卻是李姓業者落跑，對消保官協商通知開會公文都如數退還，態度真的很惡劣。

▲極限健身中心中壢店昨天已貼出停業公告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲極限健身中心中壢店昨天已貼出停業公告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

李大鵬還舉例，從桃園發跡，場館據點曾遍布六都的極限健身中心，今年2月23日先行以電話通報消保官，所屬中壢店、平鎮店將在現場張貼公告，提前1個月預告消費者將於今年4月1日停業，自3月1日起在兩間分店現場受理退費申請。業者也配合消保官要求，備妥超過至少4,000萬元退費準備金，以供後續退費之用，並提供學員名冊與承諾每週回報消保官退費進度與退費準備金支付情形。

▲桃園市政府消保官昨天到極限健身中心中壢店了解業者停業準備。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府消保官昨天到極限健身中心中壢店了解業者停業準備。（圖／記者沈繼昌翻攝）

另一名消保官陳琬瑩表示，今年1月上旬，桃園市私立英代語文短期補習班同樣無預警宣告結束營業，分班據點包含新北、桃園與新竹，讓上百位消費者措手不及。補習班負責人雖於最後一個營業日通報桃園市政府教育局，持續配合善後，但迄今未提出任何實質性賠償，居於弱勢的消費者仍然只能失望無奈。

據了解，目前極限健身中心蘆竹區南崁店持續營業中，消保官籲請極限健身中心中壢店及平鎮店的會員，一定要在業者公告之期限前使用服務或及時辦理退費，以維護自身權益。若有消費問題，可於上班時間撥打全國消費者服務專線1950諮詢，或向桃市府消費者服務中心提出申訴。

  【更多新聞】

送手機口紅誘少女交往...「我會讓妳紅」逼全裸視訊　噁男下場曝

桃市府續推「班班吃石斑」專案　全市21萬師生享用國產石斑魚

1200票證補助90%「排除機捷」　桃市交通局：加重地方財政負擔

 

 

 

ET快訊
抽中賺2.7萬！　長榮航太這天公開申購
夾娃娃機內「放雞蛋」！　業績狂翻3倍
極限健身中心桃園2店宣布熄燈！　最後營業日曝
中職啦啦隊異動　3正妹離隊
這檔金融股「股利確定縮水」！　7成配發率沒了
快訊／高雄「聯昇發」漁船失聯　16船員生死不明
獨／張立昂消失2年！　緊急插管動手術
好市多「1夯物」快閃特價！　網嘆跌落神壇：一直降價

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

極限健身中心桃園2店驚傳熄燈...4／1停業　備妥4千萬接受退費

北市公車司機與阿伯「對嗆1分鐘」　靠站下車當街開打！

國安會高官涉吸金30億　兒子「瑪莎拉蒂+愛快」2名車348萬賣出　

高雄「聯昇發」號漁船印度洋作業失聯　16船員情況不明

快訊／宜蘭台7甲線落石擊中轎車　女乘客額頭撕裂傷意識模糊

法界指黨產條例最大問題在於「推定不法」

前空姐提油燒「靈魂伴侶」！夫80%燙傷搶救45天亡　二審仍判15年

群組傳訊嗆「遇到就開槍」挨告！嘉市議員蘇澤峰：司機傳的

獨／長髮女站橋邊！警苦勸被當空氣　她突暴怒…下秒慘被勒頸上銬

「恩恩案」侯友宜4官員被控瀆職過失致死　不起訴理由曝光

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

李佳穎駁離婚傳言「有心人士亂講話」　熱戀小9歲男友「同一天生日」：好奇妙

男喝ㄎㄧㄤ搖晃進超商買泡麵　掏大把零錢結帳請店員幫數XD

被韓星探相中！陳冠叡飛韓國追夢　親姊心疼曝：曾因內定遭淘汰

小豎琴海豹雪地中張望　無辜大眼可愛度破表！

跟暗戀男同學是鄰居！　萌妹狂求媽帶她去拜年

極限健身中心桃園2店驚傳熄燈...4／1停業　備妥4千萬接受退費

北市公車司機與阿伯「對嗆1分鐘」　靠站下車當街開打！

國安會高官涉吸金30億　兒子「瑪莎拉蒂+愛快」2名車348萬賣出　

高雄「聯昇發」號漁船印度洋作業失聯　16船員情況不明

快訊／宜蘭台7甲線落石擊中轎車　女乘客額頭撕裂傷意識模糊

法界指黨產條例最大問題在於「推定不法」

前空姐提油燒「靈魂伴侶」！夫80%燙傷搶救45天亡　二審仍判15年

群組傳訊嗆「遇到就開槍」挨告！嘉市議員蘇澤峰：司機傳的

獨／長髮女站橋邊！警苦勸被當空氣　她突暴怒…下秒慘被勒頸上銬

「恩恩案」侯友宜4官員被控瀆職過失致死　不起訴理由曝光

俄烏戰爭引發台灣獲國際高度關注　分析家：中國淪為「最大輸家」

央行3月升息？1份報告曝玄機　總裁楊金龍立場「偏鴿」

因應228連假提前掃墓車潮　桃警交通管制規劃出爐

盧廣仲春季巡迴門票「7秒被搶光」　突宣布「高雄巨蛋開唱」時間出爐

陳建仁立院初戰功課做滿滿　詢答表現四平八穩、朝野一片祥和之氣

員工半夜11點還沒走　孟耿如「一開監視器畫面」感動：非常不容易

桃乃木香奈「後台吃便當」開心PO照　台灣網友一見菜色皺眉：太寒酸了吧

金門小三通再放寬　3／1起金門籍居民「開放現場購票」

和心儀對象約會「怎麼開話題？」　專家教1技巧：不擔心說錯話

台中一天缺蛋72萬顆！盧秀燕籲中央落實監控民生物價

Gotcha！內衣捕獸夾抓住8KG胖貓 姐姐「魔性嘲笑」網驚：內衣超大

社會熱門新聞

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

洗腎男自拔管路！大出血亡　護理師沒注意到GG了

即／恩恩爸怒告「過失致死」　侯友宜獲不起訴

渡假村CEO嫖妓搞外遇！妻見「壯陽藥+保險套」崩潰

即／林口騎士擦撞停等公車…遭後方砂石車輾過慘死

丁特控遊戲橘子「不要臉」　求償2070萬

弱女慘遭電擊爆打性侵！5男女下場曝

女警脫口罩太美網友求加LINE　局長真給了

陽明醫哥偷吃小三「神似AV女優」　判決出爐

即／武陵賞櫻火燒車！9人座廂型車陷火海

陸軍上校當共諜　穿軍服宣誓下場曝

隋棠遭控噪音擾鄰　調解不成將開庭審理

即／調解庭結束！小甜甜撤告傷害　宋晉賢曝離婚進度

性侵殺害「新店少女」重案　狠男逞慾放血棄屍

更多熱門

相關新聞

ATT大直店宣布熄燈！

ATT大直店宣布熄燈！

3年疫情影響加上未來捷運開挖將長達8年以上的衝擊，ATT e Life 大直店今（2/20）宣布將營運至 112年 5 月 7 日止，聲明中感謝大直居民與廠商夥伴們，並表示曾試著想從困境中改變型態和調整策略，仍不敵疫情衝擊影響，不得已下只能歇業。

浴缸沒裝、車位車門打不開　預售交屋潮屋主看傻眼

浴缸沒裝、車位車門打不開　預售交屋潮屋主看傻眼

南投消保官涉貪　50萬交保慘被拔官

南投消保官涉貪　50萬交保慘被拔官

2年交易規模破200億　華亞科技園區奪桃園最夯工業區

2年交易規模破200億　華亞科技園區奪桃園最夯工業區

家樂福愛河店突撤停業公告　房東：從沒說過不續約

家樂福愛河店突撤停業公告　房東：從沒說過不續約

關鍵字：

極限健身中心熄燈中壢平鎮店停業消保官

讀者迴響

熱門新聞

狠愛演拆夥真相！牛排3年後終於解答：我也沒辦法

韓女團遇死亡車禍！她右臉全碎

吳宗憲錄大陸節目重摔！躺地「鐵條插出」畫面曝

徐若瑄表妹夫逝享年35歲！　留下妻子與1歲兒

Joeman聯名飯糰打折沒人買！全場曝1缺點

女星交往3月閃婚「節目熱吻放閃」　6年後離婚了

中天主播王又正被爆太傲嬌「團隊全走人」

快訊／入夜急降雨！「2縣市」發布大雨特報

小六童「全身冒紅斑」！轉診大醫院：已癌症晚期

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

他見路邊長出一串珍珠　千人認證吃過

手刀搶票！長榮航空228連假丟震撼彈　多航線機票超狂「6千有找」

更強冷氣團11°C冰台　變天雨10天

獨家／哆奇玩具員工228全數離職

壽司郎又被鬧！少年「拿酒精狂噴壽司」影片曝

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面