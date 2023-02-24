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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨若推「大局條款」　徐巧芯：沒有非做政治工作不可

▲▼國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

實習記者李密／台北報導

國民黨內世代交替議題爭吵不休，國民黨台北市議員徐巧芯日前在節目中被問到是否會因為初選制度而退黨參選，忍不住感傷落淚。24日徐巧芯在節目中澄清，會落淚並非是因為大局條款，而是因為入黨10年以來，自認已經很努力打選戰，還是會希望留在黨內。不過徐巧芯也強調，如果黨內制度真的非常不公平，她沒有「非要做政治工作不可」。

徐巧芯24日於節目《千秋萬事》中表示，她會落淚不是因為大局條款，「頂多有點哽咽」，因為她不認為會發生，只是想反映自己的意見。不過，會傷心的原因是因為在前面打選戰、打民進黨的過程中，原來背後有人在討論的是如何透過特殊的制度把人拉下來，讓人非常不解。

徐巧芯指出，她落淚的原因是因為被主持人問「會不會考慮退黨」，但她入黨已10年，經歷過好的、壞的、快樂的、傷心的事，也自認已經很努力，當然希望能夠待在黨內。

徐巧芯說，黨內很多人被問到「會不會退黨」真的很受傷，她並沒有這個想法。不過如果黨內制度真的非常不公平，「就會考慮乾脆不做這份工作」，這跟退黨沒有關係。像是同黨台北市議員徐弘庭也表示如果真的推大局條款，可能就會回到金融業工作。

徐巧芯說，她在公共事務這條路上有很多工作可以選擇，當然不會退黨，但到底有沒有要在這條路上繼續走下去，其實也都會考慮，不論是轉換跑道或者公共事務領域內做其他工作，其實這都在她人生考慮的選項中，「沒有非要做政治工作不可」。

徐巧芯強調，只要有個公平制度，大家一定都會遵守，就是支持會贏的人出線，自己也沒有說哪個選區非她不可，「可是我們都知道有遊戲規則在，大家共同接受，才有機會讓國民黨在2024大選中能夠翻轉」。

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