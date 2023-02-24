有機首都！花蓮召開咨詢委員會　提升每年有機面積及凈零排放

▲花蓮縣長徐榛蔚北上出席「花蓮縣有機農業促進諮詢委員會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府致力於推動聯合國17項永續發展目標(SDGs)，為有機首都的目標邁進，22日召開今年「花蓮縣有機農業促進諮詢委員會」第一次會議，花蓮縣長徐榛蔚特別與會，了解花蓮縣有機領航發展計畫執行情形及研議今年度規劃，並邀請委員提供專業意見共同討論。

▲▼徐榛蔚了解花蓮縣有機領航發展計畫執行情形，並請委員們提供專業意見共同討論。

徐榛蔚表示，在這四年內，藉由花蓮縣有機農業領航發展企劃書，讓縣府在政策執行上有所依歸與檢視，而現今推動淨零碳排目標更是與有機息息相關，本次企劃書的修正調整也是為了因應實際執行後所遇的困境，以及加入新的元素，讓花蓮更朝有機首都目標邁進。

本次會議針對近二年花蓮縣有機農業領航發展企劃書執行成果，其中花蓮縣有機農業驗證面積 2021年2,829 公頃、2022年 3,068 公頃，增加 239 公頃，年增幅度為 8.45%，其面積更是高居全國第一。

有機農業促進區設置說明會已辦理12場次、輔導會議6場次，輔導區域包括輔導區域包括富里鄉羅山村、豐濱鄉新社部落、卓溪鄉南安部落、鳳林鎮長橋里、玉里鎮長良有機集團栽培區、壽豐鄉忠孝榮光有機集團栽培區、志學有機集團栽培區等。

在舉辦國際研討會部分，已於 去年 1 月 11 日辦理「2022花蓮縣有機農業國際論壇」，今年規劃與國際有機農業運動聯合會亞洲分會（IFOAM ASIA）合作，預計於9月在花蓮舉辦「2023 第二屆世界有機青年峰會」，齊聚世界有機青年人才於花蓮，期待屆時對於本議題能有更多激盪與創意。

今年花蓮縣有機農業領航發展企劃書檢討修正部分，在會中委員建議，花蓮有機農業發展企畫書將有機農業面積每年提高10%；因應氣候變遷及強化溫室氣體淨零排放，加入「千分之四」倡議國際組織，以及規劃新增提高土壤碳素含量相關策略措施納入計畫；加速推動有機促進區推動與專區開發等議題。