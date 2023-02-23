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幕後／台美貿易倡議最新進度曝！5議題取得高度共識　可望簽署協定

▲▼ 台灣國旗,美國國旗,台美關係,美台關係。（圖／路透社）

▲台美「雙邊自由貿易協定」將有新進展。（圖／路透社）

記者杜冠霖／台北報導

台美21世紀貿易倡議的第二次實體談判會議1月落幕，當時政府表示，將會在數周內簽署早收協議，盼年底簽「雙邊自由貿易協定」。據了解，行政團隊23日赴立院民進黨團報告相關進度，除說明已和美方取得較大共識的5項議題外，據與會人士透露，若成功簽訂，這項新的架構將起到引領效果，包含加拿大、日本、歐洲等其他國家也可能比照辦理。

台美在2022年6月1日啟動21世紀貿易倡議，同年8月18日啟動談判，並於11月上旬在美國紐約舉行首次實體談判會議。期間雙方的工作小組透過多次大小不同的會議追加進度，農曆年前，美國更派出逾20人訪團，在台北舉行第二回合談判。

行政院副院長鄭文燦23日帶隊，與民進黨立院黨團成員進行行政立法內部協調會議，討論台美21世紀貿易倡議相關進度。而會後，鄭文燦受訪時低調不願多談，僅說由黨團回應相關議題。

對於協議目前內容，根據與會立委指出，主要報告者為政委鄧振中，內容有五大共識，貿易便捷化、反貪腐、良好法制規範、國內規章、中小企業等等，約略有幾個面向，包含：強化行政治理跟政府治理，雙方會有一個協議，在行政法規範籌、不會牽扯到立法。這屬於行政命令位階，未來會送立院查照，若在野黨希望改審查模式，也尊重。

他說明，這是台美之間的正式經貿協議、建立雙邊貿易發展的重要起步，也保留擴充條款空間，未來如何進行不清楚，這種新的雙邊貿易架構就是一種實質進展，也隱含一種示範效應，代表其他國家也可以複製類似架構，有更多可能性。

對於具體簽訂時間，他指出，時間沒辦法抓準，去年六月提出這樣的構想後，年底有訪團帶隊到美國、實質會談3天之久，農曆年前換美方代表團來對話、也長達4天，前後總共7天的實質會談，才有今天這樣的機會，什麼時間還不確定，但應該不會太久。

另一與會立委指出，不一定在內容上有什麼特別亮麗的，但是可以宣傳的模式，其他國家也在看，若是跟美國之間能成功藉由貿易倡議合作，未來加拿大或是其他國家也可以照這個模式走， 對台灣來說，不管對內對外都是不錯的宣傳。

他認為，有部分在台灣目前法規已經有在進行，就內容來看應該是協定，如果講條約一定是國對國、會有國格問題，但協定就未必，就像以前也有台澎金馬貿易協定，且台灣也不是沒有締結條約，對主張主權論來說，這樣當然很好，但台美之間高度敏感，這點也需要考量。

對於協商進度，與會的民進黨立委趙天麟受訪時則指出，這次行政團隊很慎重，由鄭文燦帶隊、政委鄧振中負責報告，基本上協定內容都有高度共識，性質是行政協定，不會牽扯到法律層面，等於是國家跟國家之間的討論，尊重彼此法律，讓台美企業進行各種貿易互動。

他表示，這是一個開始，倘若正式簽訂，代表台美雙方高階閣員，用正式談判方式作出正式協定，把彼此視為獨立個體，十分有意義，不僅讓兩國人民享有同等待遇，也讓台美企業「在台灣如同在美國，在美國如同在台灣」，包含加拿大、日本、歐洲等其他國家也可能比照辦理，起到很重要的引領效果。

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關鍵字：

台美關係行政院BTA雙邊貿易協定

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