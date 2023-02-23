「疫苗+1」催打後5月防疫再鬆綁？　王必勝給答案





▲指揮中心推出「疫苗+1」措施，鼓勵民眾再接種一劑新冠疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（23）日宣布3月6日至4月30日推動「疫苗加一，解封安心」加強疫苗接種活動，是否代表5月起有更大幅度的解封？中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝回應，疫苗+1和解封兩者間沒有相連動。

指揮中心今(23)日表示，因應各國邊境逐步調整開放，我國持續進行防疫措施鬆綁與政策調整規劃。為達穩健開放，恢復正常生活，自今(112)年3月6日至4月30日，推動「112年全民COVID-19疫苗接種運動」，活動主軸為「疫苗加一，解封安心」，呼籲「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」的對象響應接種，以增進免疫保護力，做好開放準備。

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疫苗催重活動界定至4月30日，是否意味指揮中心5月起還有更大的解封？王必勝說，這兩件事情在規劃上沒有相連，解封的動作還是看世界疫情趨勢和其他各國作法，但當然解封時疫苗覆蓋率越高越好，這是兩件事是齊頭並進。

國內已經進入第二階段口罩鬆綁，王必勝日前表示，接下來3大工作重點，包括加強次世代疫苗接種、調整輕症確診者隔離方式和修正確診者通報定義；其中確診者隔離將朝向0+n方向，另外以後也研擬只通報住院重症患者，輕症者不需通報，實施時間點3月比較有可能。

指揮中心發言人羅一鈞今日表示，針對輕症免通報，今日上午召開專家會議有針對哪些併發症、中重症要通報等通報定義修正內容進行討論，會議中並沒有建議實施日期，必須周全之後才能上路。

王必勝表示，相關事情一直在進行，指揮中心除了專家會議討論，另外因應通報定義改變、隔離改為建議等相關措施改變，在行政尚有很大影響，包含地方政府、衛生局工作、通知隔離書費用等等，都還要一併、跨部會討論，需要一點時間做準備。