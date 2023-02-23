「肺快咳出來」竟非A流、新冠！慢性咳嗽竄升　醫示警真正元凶

▲咳嗽示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫情趨緩，隨著口罩解封，許多病毒也在社區大幅流竄。診所醫師觀察發現，近期因呼吸道問題就診病患有上升趨勢，其中許多患者經檢驗都發現「霉漿菌」感染，患者除了發燒、咳嗽外，還會有久咳不癒的症狀，容易與A型流感和長新冠混淆，呼籲民眾只要咳嗽超過10天就要提高警覺。

冬天是流感高峰季，隨著疫情趨緩，疾管署也監測發現，流感疫情較過去兩年同期倍增，但與疫情前相比仍偏低。開業小兒科醫師林應然表示，今年流感季以A型流感居多，感染後症狀「又急又猛」，可能接連出現發燒、精神不濟、全身痠痛等症狀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

容易與流感混淆的霉漿菌，近期也因過去三年嚴格防疫造成「免疫負債」，出現患者上升趨勢，但與流感最大的差別在於感染後不會高燒，精神狀況也足以應付日常生活，但患者容易久咳不癒，若未正確投藥，可以咳到數月不等。

林應然表示，霉漿菌感染者無年齡層之分，也不會產生永久抗體，大人小孩一年四季都可能反覆感染，患者會感覺到「肺都快咳出來了」。一旦診所醫師發現患者咳嗽超過10天甚至2周，就會投藥控制。治療霉漿菌主要使用紅黴素等克黴素用藥，就算產生抗藥性，也有其他藥物可供使用。

最後，林應然提到，自2022年爆發社區Omicron疫情後，慢性咳嗽病患也有增加趨勢，霉漿菌的免疫負債也可能是感染新冠後免疫力降低所致。雖然霉漿菌致重症機率不高，除非是免疫力較差者，才可能引發肺炎或腦炎，但林應然仍提醒民眾可戴好口罩，預防相關呼吸道疾病。