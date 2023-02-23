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新冠疫苗常態化「每年1劑」！指揮中心擬固定3月接種「和流感錯開」

▲▼指揮中心推出「疫苗+1」措施，鼓勵民眾再接種一劑新冠疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

▲指揮中心推出「疫苗+1」措施，鼓勵民眾再接種一劑新冠疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫苗常態化，規劃比照流感疫苗一年集中在特定時間讓民眾施打，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（23）日表示，真正未來要不要每年打、一年打幾次還要科學實證來決定，但如果每年要接種，因為新冠肺炎相較於流感比較沒有明顯的季節性，目前傾向於3月打新冠疫苗，10月打流感疫苗，拉開在不同區間接種。

指揮中心今（23）日宣布3月6日至4月30日實施「疫苗+1」加強接種計畫，呼籲「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」的對象響應接種。

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推出疫苗+1之外，指揮中心也研議新冠疫苗常態化，每年接種一劑新冠疫苗。衛福部長薛瑞元昨日表示，主要是因為新冠疫苗接種下去，民眾很容易不記得自己已經打到第幾劑，避免這樣的困擾，正在規劃一年的一個特定時間普遍施打，省得大家去特別去記。

▲▼2/23中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大醫院小兒感染科醫師李秉穎今日於指揮中心記者會中說明，因為疫苗抗體會隨時間下降，世界各國認為對新冠病毒的保護，今年還要打一劑疫苗，但未來是不是每年打一次，專家還要更多科學實證與觀察決定。

被問及疫苗+1活動在3月至4月間舉辦，是否意味未來固定打疫苗就在這個時間點？王必勝回應時先強調，一年真正打幾次還要科學實證，但如果和目前狀況變動不大的話，初步是規劃一次，也傾向於在一年之中的3月到4月去施打。

王必勝解釋，國內流感疫苗都在10月至11月接種，主要是因為流感有季節性，冬季比較好發，新冠看起來沒有很明顯的季節性，就把時間拉開，在不同區間接種，但目前這樣規劃，也有可能變動。

王必勝也提到，除一般人接種一劑，未來長者等脆弱族群是否打兩劑，都還要再研議；但一年打一劑的政策，今年來說一定是公費，另外，就是現在為止一劑都沒打人口約130萬人左右。

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