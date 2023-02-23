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換護照「嫌證件照太醜」？簡單2招讓你拍得超好看　舌頭位置有玄機

▲▼外國網友莫莉（Molly）在TikTok分享2個簡單技巧，讓證件照拍得好看。（圖／翻攝TikTok@mollyrussellscott）

▲莫莉分享小技巧，讓證件照拍得好看。（圖／翻攝TikTok@mollyrussellscott）

記者吳美依／綜合報導

疫情趨緩之後，大家都想出國玩，辦護照必備的證件照卻總是拍得不滿意，成為另類煩惱。外國網友莫莉（Molly）在TikTok分享2個簡單技巧，協助拍出好看的證件照，原來雙眼和舌頭的位置都很重要。

莫莉指出，由於攝影棚光線很強，因此更要強調臉部輪廓。舉例來說，可以嘗試「把你的舌頭推到上顎，強化下巴線條」，如果留長髮，建議不要垂肩，而是綁成緊緊的馬尾來「抓住」臉頰，避免看起來浮腫或下垂。

如何在鏡頭前自在、不尷尬，也是許多人的罩門。莫莉建議，不要用力盯著相機看，放鬆眼睛反而能呈現出一雙「模特兒的眼睛」。

莫莉也分享自己的證件照，被網友狂讚「怎麼有人在護照相片上這麼好看？」不少人直呼這些技巧太實用了，簡直相見恨晚，「我大概半年前才拍完，而且看起來糟透了，所以我現在必須再等五年了」、「十年後還會有人在這部影片下方tag我的」。

@mollyrussellscott For my girlies and boys #idphoto #makeuphack #fyp ♬ Out the Frame - Marv Allen
 
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