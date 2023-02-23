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社會 社會焦點 保障人權

最壞示範！台中騎士載小孩闖紅燈被叭不爽　攔車嗆聲下場慘

記者白珈陽／台中報導

台中市太平區22日發生一起行車糾紛，吳姓男子騎機車載著幼子於太平路上闖紅燈，遭到翁姓男子按喇叭示警，吳男認為翁男存心挑釁，上前攔車理論，翁男立即報警處理。警方將雙方帶回派出所，吳男雖向翁男道歉，仍須為違規行為負責，闖紅燈部分，將處1800元罰鍰；肆意攔車、將車驟停於車道部分，最高可罰1萬2000元並吊扣牌照6月，警方訊後依法開單舉發。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲吳男不滿遭按喇叭，上前攔住翁男車輛理論。（圖／民眾提供）

台中市太平警分局調查，吳姓男子（39歲）於22日上午10時許騎機車沿太平路往中興路方向行駛，行經太平路、太平17街口時，違規闖紅燈；翁姓男子（32歲）於太平17街口綠燈欲左轉，看到吳男闖紅燈，向其按鳴喇叭示警，吳男不滿遭按喇叭，於太平路上攔住翁男車輛，雙方發生口角。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲吳男載著幼子闖紅燈。（圖／民眾提供）

太平派出所員警獲報到場，吳男稱不滿翁男按喇叭，認為被挑釁，才上前理論；翁男說，覺得對方闖紅燈的行為很危險，才按喇叭提醒。警方將雙方帶回派出所後，吳男向翁男道歉。

警方表示，本案吳男涉犯道交條例第53條1項「闖紅燈」，可處1800元罰鍰；吳男並犯道交條例第43條第1項第4款「車輛於行駛中任意驟然減速或停於車道」，最高可罰1萬2000元及吊扣牌照6月。

警方呼籲，民眾如遇到行車糾紛，應冷靜及理性應對，並報警處理，對於任何形式的暴力行為，警方將嚴懲不貸。

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