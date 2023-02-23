中學生想不開！同學控未及早防範釀悲劇　校方：一切按程序

▲▼中部某中學一名男同學輕生，同學指控他在學校被老師盯上，才會承受不住壓力。（示意圖與本案無關／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／綜合報導

中部地區某中學一名蔡姓男同學日前輕生，他的同學指控，蔡只因為曾在校抽菸，就留給老師們壞印象，不但書包、外套無故被搜查，校內發生過竊盜，也被列為重大嫌疑人，他在家裡得不了溫暖，在學校又沒得到適時關懷，最後才選擇輕生，學生質疑「壞學生又如何呢？身為師長，不是應該指引學生方向和重拾信心嗎？」針對同學的質疑，校方表示，一切都按照標準輔導流程，也全力安撫學生情緒。

蔡姓男同學2月間某日未到校，校方稍後接獲家長通報小孩在家輕生，全校師生為之震驚，但有學生投訴《ETtoday新聞雲》，指男同學的死其實是可以事前避免的。

同學表示，蔡因為父母離異，在家得不到溫暖，意外發生前一晚還跟母親為了錢的事爭吵，得不到家人溫暖的他，心情鬱悶，學會了抽菸，不料在校內被抓到，有了前科後，從此被列入黑名單，他的書包、外套，時常被無故搜查，有次班上同學掉了錢，校方也懷疑是他，當作重大嫌疑人，讓他遭受巨大壓力。

學生指控，根據「輔導管教注意事項」第29點規定，高級中學以下教育單位若需搜查學生私人物品，需有學生會代表或第三方在場，但校方搜查該同學時，並未符合規定。

學生們陸續在網路留言，「身為學校老師，你們是為了那份所謂的鐵飯碗，還是為了當初想讓學生變得更好而立下的初衷及誓言呢」、「當事人是個師長眼中的壞學生，但壞學生又如何呢？身為師長，不是應該指引學生方向，不是應讓學生重拾對生活的期盼和信心嗎？」

爆料學生說，蔡同學在家裡已得不到溫暖，學校輔導室不但沒有事先注意並介入輔導，老師們反而視他如罪犯，成了輕生的最後1根稻草，該學生強調，爆料原因不是要詆毀學校，而是希望應更加重視關懷學生，不是加劇學生心理壓力，避免再次發生憾事。

▲中部地區某中學輔導室發出安心文宣，並入班輔導。（圖／民眾提供，下同）

針對學生的質疑，校方表示，事情一發生，就對學生發放安心文宣，並針對該班進行入班輔導，校方今天也和該年級所有學生座談，全面安撫情緒，並強調，該學生事發突然，事前毫無蛛絲馬跡，但一切都有依標準輔導流程，生命教育一直是教育工作者最重要的一環，目前最重要的是，平撫學生心情，不能再發生類似事件。

當地教育局表示，學校針對有問題學生，應立即啟動輔導機制，如果資源不足，可以列入高風險家庭，尋求外部力量例如社會局專業社工幫忙，日後會持續關注這事發展。

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