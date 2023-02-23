268萬人受惠！國保保費4月起「補助50%」　月自付額1186元→593元

▲社保司司長商東福。（資料照／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

國保保費有十年緩繳期，約有4成民眾會等到「大限」來臨前才一次繳納，另有10%會在4年內償清欠款。為了提升被保險人及時繳費率，行政院《疫後特別條例》編列70億元預算，補助國保民眾50%自付額，讓每月保費從1186元降至593元，補助期限至今年底，預計有268萬人受惠。

國民年金保險對象為家庭主婦、超過25歲的學生、替代役與失業等族群，因為無工作無法加入社會保險，其補助讓老後生活有基本保障。

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不過，由於被保人多為無經濟來源的弱勢族群，收繳率並不理想。根據衛福部統計，自國保2008年開辦以來，截至2021年平均收繳率僅55.75%。去年國保費率依法調漲，每月保費也從1042年漲至1186元，恐讓收繳率再下降。

社保司司長商東福受訪時表示，國保保費除了重度身心障礙、低收入戶由政府100%補助外，餘下8成一般民眾則為政府4成、自付6成。行政院編列預算，是補助自付6成的一半，以今年保費1186元計算，民眾只需繳納593元。

商東福表示，國保保費為2個月一收，開單一個月當期收繳率只有4成，多數人都會在十年緩繳大限到期前才繳納，另有10%會在開單4年內繳交。雖然最終償清欠款，但也失去了保險「平時就要存錢」的理念。此次補助將施行到年底，希望能藉由降低自付額，提高即時繳費率。