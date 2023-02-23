胡錫進：攻台要速戰速決　全力爭取「以小時計」

▲《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官媒《環球時報》前總編胡錫進22日發文表示，如果大陸被迫發動解放台灣戰爭，一定要盡全力縮短戰爭時間，短一個小時，這場戰爭的整體代價就會少一分，「要全力爭取戰爭以小時計的速戰速決。」

胡錫進在微薄上提到，近來很多人都主張在台灣方向軍事上不能輕敵，對此他非常贊同，「如果和平統一的希望完全喪失，台獨勢力喪心病狂，我們被迫發動解放台灣戰爭，一定要堅決做到出手快、猛、狠。」

胡錫進指出，大陸的軍事鬥爭準備十分充足都不夠，要做到萬分充足，確保前幾輪轟炸做到超級密集，摧枯拉朽，堅決斬首台灣主要領導人，徹底搗毀島內軍事指揮體系，摧毀台軍絕大多數軍事目標和陣地，同時要癱瘓台灣的全部主要交通線和供電及互聯網基礎設施，「把整個台灣島一舉打成黑暗中的瞎子、聾子。」

胡錫進強調，這樣做的目的是迅速擊垮台軍的抵抗能力和意志，以及社會對抵抗的支持，「我們要盡全力縮短解放台灣戰爭的時間，短一個小時，這場戰爭的整體代價就會少一分。」



胡錫進說，「我們還必須做好情況不那麼順利的預案。要全力爭取戰爭以小時計的速戰速決，但它萬一拖下來，甚至擴大到中美之間，並使中國面臨俄羅斯當前承受的全西方經濟制裁，這樣的最壞情況我們一定要預計到，並且必須能夠頂得住。」

胡錫進還說，「如果說只有打幾天、老百姓全無代價的台海戰爭我們才打得起，戰爭一旦拖長，我們就會自亂陣腳，那麼就是我們尚未對那場戰爭準備好。老百姓對武力解放台灣的支持還只是表層的。所以我們對社會心理的建設一定要加強，跟著國家走，與國家共命運需要成為中國崛起時代老百姓的共同覺悟。」