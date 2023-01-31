胡錫進稱3條件打贏台海戰爭　矢板明夫：難道我們誤會胡主編了？

記者柯沛辰／綜合報導

中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進30日在微博表示，若爆發台海戰爭，北京應提前滿足3個條件，包括具備千枚核彈頭、每天生產補充導彈和航空炸彈的數量超過美日、具備短時間內用炸彈覆蓋台灣島上的能力。對此，日本產經新聞台北支局長矢板明夫懷疑，難道胡是所謂的「高級黑」，「表面上給武統派加油，實際上是想讓習近平知難而退？」

胡錫進30日在微博指出，台灣絕不敢在未來幾年宣布「法理台獨」，美國也不敢直接在台海主動挑起戰端，主動權完全掌握在中國手上，所以台海戰爭打不打，怎麼打，是中國說了算。不過，無論美國介不介入，北京都應具備3個條件：

一、核彈頭的軍事武備必須突破千枚。並非以核武打擊台灣，而是藉此嚇阻華府不要輕舉妄動，甚至以正規部隊痛擊美軍。

二、持續擴大軍力。每天生產補充導彈和航空炸彈的能力也要超過美日，甚至加上澳洲，確保中國在戰爭中每天打出去的總彈藥數量，要絕對壓倒敵方的火力總規模。

三、需要有短時間內用常規炸彈，完全覆蓋台灣島上軍用設施和軍民兩用戰略設施的能力。一天內對島內目標投射萬枚以上炸彈，必須遠遠超過美在伊拉克戰爭和科索沃戰爭的單日投彈量。要在第一時間炸癱台灣的交通系統、供電系統以及廣播電視和互聯網等基礎設施。

▲胡錫進認為，解放軍必須具備短時間內以常規炸彈覆蓋台灣島諸多設施的能力。（圖／CFP）

對此，矢板明夫31日在臉書表示，中共官員講的話，基本可以分為「假大空套廢」五種，也就是假話、大話、空話、套話、廢話。這次胡錫進講的明顯是「廢話」，如同有人正愁找不到女朋友，在旁邊說：「你需要有美國名校的博士學位、帳戶上最少有幾億美元、長得也要像偶像劇男主角，基本上就可以找到女朋友了」，讓他不禁想吐槽「真有那麼好的條件，又怎麼會愁沒有女朋友呢？」

矢板明夫認為，胡錫進給中國開出的條件，基本上差不多是這個意思，因為中國現在大概擁有300枚核彈頭，想把它擴充到1000枚以上，製造費和維持保養費，那都是天文數字，「再加上胡所說的投放炸彈所需的費用，足以拖垮中國的經濟。」

矢板明夫指出，一旦中國開始大規模製造武器，自由民主陣營不可能坐以待斃，勢必引起國際社會的軍備競賽。要想在軍備上保持碾壓性的優勢，就算中國經濟持續高度發展，「沒有個一兩百年，是絕對做不到的。」

矢板明夫認為，胡錫進雖然常在國際議題上放狠話，但畢竟年輕時曾在歐洲波士尼亞做過戰地記者，知道戰爭是怎麼回事，也遠比一般小粉紅有常識，現在說出這些話，或許就是所謂的「高級黑」。內心反戰，但又不方便說出來，「用這種方式，表面上給武統派加油，實際上是想讓習近平知難而退？這麼多年來，難道是我們誤會胡主編了？」

▼日本產經新聞台北支局長矢板明夫。（圖／翻攝矢板明夫臉書）