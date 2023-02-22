強烈冷氣團襲連假　影響最劇時間曝

▲未來一周溫度趨勢圖。 （點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專分享各電腦模式模擬未來一周溫度圖，提醒228連假前半段，強烈冷氣團影響最劇，「初步看，桃園以北、東半部濕冷～陰冷，其餘地方偏向乾冷為主。」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書表示，這星期第一波冷氣團即將減弱，今天（22日）白天起各地陸續回溫，往後2、3天除了東部仍有短暫雨以外，大多數地方天氣穩定。

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台灣颱風論壇說，下一波冷氣團預計周五晚上到，228連假前半段影響最劇，強度上看強烈冷氣團等級，初步看桃園以北、東半部濕冷～陰冷，其餘地方偏向乾冷為主，南北差距不小，連假出門玩多注意囉。

▼228連假桃園以北、東半部濕冷。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

氣象專家吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，周五起強冷空氣逐漸南下，北、東轉雨，氣溫降，228連假前2天、周六、周日氣溫降至最低，北台轉冷，其他他區早晚冷，部分縣市將出現8度左右的平地最低氣溫；冷空氣的強度各國模式調整中，以達強烈大陸冷氣團（台北測站≦12度）的機率為最高，應密切觀察。

吳德榮分析，連假後2天、下周一、下周二冷空氣減弱，氣溫逐日回升；周六大台北、東半部仍有局部短暫雨；周日起至下周二北台亦轉乾，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。