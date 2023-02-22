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228連假變天！更強冷空氣轉雨　最低8℃時間曝

（圖／氣象局）

▲今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

4縣市低溫特報！中央氣象局觀測，今天（22日）清晨全台最低溫出現在新北市石門的10.4度。氣象專家吳德榮提醒，周五起強冷空氣逐漸南下，北部、東半部轉雨，228連假前2天、周六、周日氣溫降至最低，部分縣市將出現8度左右的平地最低氣溫。

氣象局今晨發布「低溫特報」：

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►今晨至上午低溫區域

【黃色燈號（寒冷）】

新北市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼今晨0時至5時累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，桃園至嘉義、恆春半島沿海空曠地區及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

氣象局預報員林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今晨依舊冷氣團影響，高雄以北、宜蘭低溫12-15度，花蓮、台東、屏東16、17度，冷氣團白天減弱，北部、宜花高溫18-21度，中南部和台東22-25度。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林定宜說，周四氣溫逐漸回升，北部來到20度上下，迎風面東半部、北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；周五強烈冷氣團南下，下午後氣溫明顯下降，冷空氣強度比這波略強，北部、東半部有局部短暫雨。

林定宜提醒，周六、周日強烈冷氣團影響，北部比較寒冷，其他地區早晚較冷，雨區仍是北部、東半部，但水氣稍趨緩，預估周六晚到周日清晨是最低溫時間，北部下探11、12度；下周一、下周二強烈冷氣團減弱，氣溫回升，東半部和北部山區有局部短暫雨，但水氣不是太多。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，周五起強冷空氣逐漸南下，北、東轉雨，氣溫降，周六、周日氣溫降至最低，北台轉冷，其他他區早晚冷，部分縣市將出現8度左右的平地最低氣溫；冷空氣的強度各國模式調整中，以達強烈大陸冷氣團（台北測站≦12度）的機率為最高，應密切觀察。

吳德榮分析，連假後2天、下周一、下周二冷空氣減弱，氣溫逐日回升；周六大台北、東半部仍有局部短暫雨；周日起至下周二北台亦轉乾，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。

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