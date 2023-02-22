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大陸 大陸焦點 特派現場

放錯試管胚胎！醫院勸「人生要豁達別計較」...生母回應了

安徽醫科大學第一附屬醫院。（圖／翻攝自封面新聞）

▲ 大陸安徽醫科大學第一附屬醫院弄錯試管嬰兒。（圖／翻攝自封面新聞）

圖文／CTWANT

大陸一起「試管嬰兒出生8年後被發現放錯胚胎」事件近日引發廣泛關注。一對夫妻多年前在安徽某三甲醫院，通過試管移植生下兒子，不料孩子竟和2人沒有血緣關係。誇張的是，院方曾在事發後勸導養父「人生要豁達，沒必要計較」。安徽省衛健委工作人員表示，對相關事件調查正在進行中，調查結果將適時發布，而懷胎生下孩子的母親也回應了。

《封面新聞》報導，50歲的陳冬（以下皆為化名）和前妻王蕾因婚後未育，2011年在安徽醫科大學第一附屬醫院生殖中心通過試管嬰兒手術方式，用雙方的精子、卵子培育胚胎產下一子小軒。2020年，2人發現孩子與兩人都無血緣關係。

經過一審審理，法院排除了孩子生產過程中報錯的可能，判定醫院在胚胎凍存方面存在編號重覆、解凍記錄不全、核對過程缺失等問題，存在醫療過錯，結合日常生活，高度蓋然性推定該過錯與兩人主張的損害後果有因果關係，該醫院負全部賠償責任，賠償64萬元。王蕾表示，孩子是自己10月懷胎生下的，她和前夫的態度不會改變，「他就是我的親生孩子」。

陳冬、王蕾希望查清楚2人的胚胎去向、孩子的生物學父母，以便孩子遭遇突發疾病需要血緣親屬骨髓移植時，可以第一時間聯繫到人。2月17日，該院生殖中心負責人約談陳冬時，表示無法查清孩子的生物學父母，沒查到陳冬、王蕾的胚胎植入記錄，還說「人生幾十年，到最後就是要豁達要寬容，沒必要計較」。

▲▼ 。（圖／）

▲ 醫院弄錯試管嬰兒，反勸父母：人生要豁達 。（圖／翻攝自封面新聞）

北京大學醫學部教授叢亞麗介紹，在試管嬰兒手術發展初期的時候，確實有一些醫院管理不是很規範，就會出現陳冬、王蕾這樣的情況。這種情況在法律上規定比較明確，陳冬、王蕾與小軒就是父子關係、母子關係，需要撫養他至18歲成年。

叢亞麗表示，如果醫院早期管理確實混亂，那醫院可能真的不知道胚胎去向，不知道小軒的親生父母是誰，「如果孩子以後生病，需要找到血緣親屬救他一命，卻找不到親生父母，這種情況下只能是遺憾。這種情況給家庭造成了倫理困擾，可以通過法院追尋胚胎和孩子親生父母的去向。」

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